Жетісу облысындағы Балқаш жағалауында алғашқы коммуналдық жағажайдың құрылысы аяқталды
Құрылысы жоспарланған үш коммуналдық жағажайдың алғашқысы салынып бітті, қазіргі кезде мердігер нысанның жекелеген жерлерінде ұсақ ескертпелер бойынша жұмыстарды атқаруда.
Екінші жағажайда құрылыс қарқынды жүріп жатыр. Бүгін облыс әкімі Бейбіт Исабаев аталған нысандардағы жұмыстармен танысып қайтты, – деп хабарлайды Жетісу облысы әкімінің баспасөз қызметі.
Өңір басшысы жағажайда салынған коммерциялық және әкімшілік ғимараттарды аралап көрді. Сол сияқты жағалаудағы балалар ойын алаңдары мен жолдардың және басқа да құрылыстардың сапасын тексерді.
Мердігер мекеме өкілінің айтуынша, құрылыс биылғы сәуір айында басталған, бүгінде жобада қарастырылған жұмыстар түгелге дерлік аяқталған.
Мұнда 500 орынға арналған автотұрақ бар. Екі коммерциялық ғимаратта жалпы саны 18 орын кәсіпкерлердің қоғамдық тамақтану орындарын ашуына арналып салынған. Бұдан бөлек сауда-саттыққа да орындар қарастырылған.
Ал әкімшілік ғимаратта төтенше жағдай және полиция посттары, медициналық пункт орналастырылады. Ана мен бала бөлмесі де бар. Жағалауда балалар ойын алаңдары салынып, киім шешетін орын, душ кабиналары, санитарлық тораптар және басқа да қажеттеліктер жасалған. Бес құтқару мұнарасы қойылған.
Облыс әкімі ғимараттардың сыртқы кейпіне, брусчатка төсемдеріне қатысты шағын ескертпелер айтып, жалпы алғанда құрылысқа оң баға берді. Сондай-ақ қарапайым көпшілік үшін демалыстың қолжетімді, жайлы әрі қауіпсіз болуына барлық мүмкіндік жасалуы тиіс екенін атап өткен Бейбіт Исабаев бұл ретте "Балқаш Тазалық" кәсіпорнының коммуналдық жағажайды күтіп ұстау жұмыстарын жүйелі жоспарлауы керектігін де тілге тиек етті.
- Өңірлердің туристік әлеуетін дамыту туралы Президенттің тапсырмасына сәйкес биыл екі коммуналдық жағажайдың құрылысын бастадық. Оның құрылысы аяқталып отырған біріншісін жазғы шомылу маусымына дейін іске қосамыз. Мұнда біз мезетте 1800-ге дейін демалушы келе алады. Кәріз, су, электр жүйелері толықтай тартылған. Төтенше жағдай, полиция, медицина қызметкерлері отыратын орындар қарастырылған. Екінші жағажай да келесі жылы қолданысқа беріледі. Үшінші жағажайдың құрылысы басталады. Былтыр Алакөл көлінің жағалауына 2 млн. турист келсе, Балқаш жағалауына келетін туристердің де саны енді еселене артады деп ойлаймыз. Біз алдағы уақытта да өңірге келетін туристерге қолайлы жағдай жасау ісін жалғастырамыз, – деді Б. Исабаев.
Атап өтсек, Балқаш жағалауын дамытуға бизнес өкілдері де инвестиция салмақ. Соның ішінде жергілікті кәсіпкерлер де бар. Солардың бірі Лепсі ауылының тұрғыны Руслан Сәттібеков пікірін білдірді.
"Жергілікті халық Балқаштың жағалауының дамығанын көптен армандаған едік. Қазір суы, жолы, жарығы – бәрі бар, коммуналдық жағажайлар салынып жатыр. Кәсіпкерлердің де жағалауда бизнесін жүргізуге мемлекет тарапынан мүмкіндіктер жасалып отыр. Енді Лепсі тұрғындары үшін жұмыс орындары, жаңа табыс көзі пайда болады. Бұрындары басқа қалаларға көшіп кеткендер Лепсі өңіріне қайта келіп қоныстанып жатыр. Бұл – біз үшін үлкен қуаныш. Өзім де осы жағажайдан жер телімін алдым, пансионат салуды жоспарлап отырмын. Алдағы көктемнен құрылыс жұмыстарын бастаймыз", – деді жергілікті кәсіпкер.