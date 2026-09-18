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Мәдениет және шоу-бизнес

"Арманымның өзі айфон сыйлады": "Астана" құрамасы концертте оқушыға тосынсый жасады

«Арманымның өзі айфон сыйлады»: «Астана» командасы концертте оқушыға тосынсый жасады, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.09.2026 13:38 Сурет: Instagram/team_astana
Оқушы Айбахыт уәде етілген айфоннан бас тартып, басқа арманын таңдады – ол "Астана" командасының концертіне баруды қалады. Бірнеше айдан кейін оның арманы орындалып қана қоймай, кезінде бас тартқан сыйлығы да күтпеген жерден өзіне бұйырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 27 наурызда Назарбаев зияткерлік мектебі қақпасының алдында Айбахыттың анасы Альбина баласын маңызды емтиханының алдында қолдауға келген. Оны ынталандыру үшін баласы оқуға түссе, iPhone алып беруді уәде еткен.

Алайда бала тренд қуып, қымбат техника алуға қызықпайтынын айтты. Оның сөзінше, оған қарапайым телефон да жеткілікті болған. Ал егер НЗМ оқушысы атанса, қыркүйек айында "Астана" командасының концертіне барғысы келетінін жеткізді.

Айбахыт оқуға түсіп, НЗМ оқушысы атанды. Қазір ол үйінен жырақта білім алып жүр. Көптен күткен концерт күні келгенде, анасы ұлының қасына бара алмады. Бірақ оны ерекше құттықтауды шешті.

Ол "Астана" командасының капитаны Данияр Жұмаділовке хабарласып, Айбахытқа сахнадан хат оқып беруін өтінді. Осылайша анасы баласына деген махаббаты мен қолдауын қашықтан жеткізгісі келді.

Ұйымдастырушылар оқушыға ерекше тосынсый дайындады. Данияр хатты оқып қана қоймай, Айбахытты сахнаға шақырды. Сол жерде бүкіл команданың атынан оған кезінде өзі бас тартқан iPhone сыйға тартылды.

Осылайша бір кездері арманын таңдап, қымбат смартфоннан бас тартқан бала сол арманының арқасында айфонға да ие болды. Бұл туралы оның анасы Альбина Берікқызы әлеуметтік желідегі парақшасында жазды.

Анасы үшін бұл сыйлық жай ғана жаңа гаджет емес еді. Ол команда ұлына жақсылыққа деген сенім сыйлағанын, ал өзі лайықты азамат тәрбиелеп жатқанына көз жеткізгенін айтты.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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