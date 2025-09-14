#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Оқиғалар

Тоқаев қазақстандық боксшыларды құттықтады

zakon.kz, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.09.2025 18:53 Сурет: zakon.kz
Президент қазақстандық боксшыларды құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Санжар Тәшкенбай мен Махмұд Сабырханды бокстан Әлем чемпионы атануымен, сондай-ақ Назым Қызайбайды күміс жүлде иеленуімен құттықтады.

Президент спортшыларымыздың алдағы финалдық жекпе-жектеріне сәттілік тіледі.

Еске салайық, бүгін, 14 қыркүйекте Ливерпульде бокстан әлем чемпионатының финалдық кезесулері өтіп жатыр.

Қазақстан құрамасының қоржынында екі алтын, бір күміс медаль бар. Бұған дейін Санжар Тәшкенбай (50 келіге дейін) мен Махмұд Сабырхан (55 келіге дейін) алтын медаль иеленсе, Назым Қызайбай (48 келіге дейін) күміске қол жеткізген болатын.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Боксшы Махмұд Сабырхан екі дүркін әлем чемпионы атанды
17:40, Бүгін
Боксшы Махмұд Сабырхан екі дүркін әлем чемпионы атанды
Нұрбек Оралбай мен Сағындық Тоғамбай өзбек боксшыларынан жеңіліп қалды
20:22, 10 қыркүйек 2025
Нұрбек Оралбай мен Сағындық Тоғамбай өзбек боксшыларынан жеңіліп қалды
Бокстан ӘЧ-2025: Елдана Тәліпова да жартылай финалға өтті
20:13, 10 қыркүйек 2025
Бокстан ӘЧ-2025: Елдана Тәліпова да жартылай финалға өтті
Соңғы
Танымал
