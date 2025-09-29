#Қазақстан
Оқиғалар

Астанада алаяқтарға көмектескен топ ұсталды

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2025 10:41 Фото: freepik
Астана қаласы прокуратурасының үйлестіруімен құқық қорғау органдары Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде әрекет еткен алаяқтарға көмек көрсеткен "дропперлер" тобының іс-әрекетін әшкереледі.

Анықталғандай, 2025 жылғы 5-7 ақпан аралығында шетелде орналасқан алаяқтар "Call-орталық" ұйымдастырып, IP-телефонияны пайдалана отырып, Қазақстан азаматтарына қоңырау шалған. Олар өздерін мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері ретінде таныстырып, азаматтарды күмәнді ақшалай аударымдар туралы жалған ақпаратпен алдап, қаражатты Ұлттық банктің "қауіпсіз" шоттарына аударуға көндірген.

Ақшаны қолма-қол шығару үшін Қазақстанның төрт азаматы алаяқтармен тартылған, оның ішінде кәмелетке толмағандар анықталды. Олардың ішінен екеуі сыйақы үшін өзге тұлғалардың атына ресімделген банк карталарын іздестірген. Біреуі карталарды алып отырған, ал екіншісі банкоматтар арқылы ақшаны шешіп отырған.

Қолма-қол қаражат кураторларға беріліп, олар өз кезегінде ұйымдастырушылардың нұсқауы бойынша ақшаны криптовалютаға ауыстыратын тұлғалардың шоттарына аударып отырған. Аталған алаяқтық жүйе салдарынан 7 адам жәбірленуші болып танылды, материалдық шығын 5,5 млн теңгеден асты. Барлық айыпталушылар сотқа берілді.

Астана қаласының прокуратурасы – бөтеннің мүлкін жымқыру немесе алдау, сондай-ақ сенімді теріс пайдалану жолымен бөтен мүлiкке құқықты иемдену – яғни алаяқтық жасағаны үшін мүлкі тәркіленіп 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру түріндегі қылмыстық жауапкершіліктің көзделгенін еске салады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Шымкентте 141 млн теңге жымқырған кибербанда құрықталды
13:36, 19 қыркүйек 2025
Шымкентте 141 млн теңге жымқырған кибербанда құрықталды
ShinyHunters Google-ды бұзды: Қазақстан Бас прокуратурасы жедел ескерту жасады
12:28, 09 қыркүйек 2025
ShinyHunters Google-ды бұзды: Қазақстан Бас прокуратурасы жедел ескерту жасады
ҚР ІІМ алаяқтардың ең негізгі 10 айласын жария етті
15:05, 08 қыркүйек 2025
ҚР ІІМ алаяқтардың ең негізгі 10 айласын жария етті
