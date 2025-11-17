#Халық заңгері
Оқиғалар

Әрекетке қабілетсіз қазақстандықтарды бұрын сотталған және психикалық ауытқуы бар адам қорғаншы еткен

Ақмола облысының прокуратурасы жүргізген тексеріс барысында уәкілетті органдар әрекетке қабілетсіз азаматтарға қорғаншы ретінде сотталған немесе психикалық ауруы бар адамдарды тағайындағанын анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мысалы, екі әрекетке қабілетсіз азаматтың қорғаншысы ретінде бұрын кісі өлтіргені үшін сотталған азамат тағайындалған.

Тағы бір жағдайда қорғаншы ретінде "шизофрения" диагнозы бар адам бекітілген.

Сонымен қатар, органдар қайтыс болған азаматтарды есептен шығару бойынша шара қолданбаған.

"Нәтижесінде 28 қайтыс болған адам есепте "әрекетке қабілетсіздер" санаты бойынша тіркеліп тұрған", – деп хабарлады Ақмола облысы прокуратурасының баспасөз қызметі.

Прокуратураның араласуынан кейін соттылығы бар және психикалық ауытқуы бар тұлғалар қорғаншылық міндеттерінен шеттетілді, ал кінәлілер жауапкершілікке тартылды.

Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Астанада ерекше балалардың ата-аналары WhatsApp-топтағы хабарландырудың құрбаны болғаны туралы хабарланған еді.

Шымкентте психикалық ауытқуы бар адам қалай алты бала асырап алған
15:15, 15 маусым 2024
Шымкентте психикалық ауытқуы бар адам қалай алты бала асырап алған
Әрекетке қабілетсіздерге қамқоршылық орнату: ережелер әзірленді
15:46, 04 маусым 2024
Әрекетке қабілетсіздерге қамқоршылық орнату: ережелер әзірленді
Адам өлтіргені үшін сотталған адам Павлодар облысының балабақшаларының бірінде жұмыс істейді
15:12, 15 сәуір 2024
Адам өлтіргені үшін сотталған адам Павлодар облысының балабақшаларының бірінде жұмыс істейді
