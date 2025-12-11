#Халық заңгері
Оқиғалар

Астанада жол апатынан бірнеше адам зардап шекті, оның бірі көліктің ішінде қысылып қалған

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.12.2025 12:32 Фото: Zakon.kz
Құтқарушылар Астананың Байқоңыр ауданында жүк көлігі мен жеңіл автокөліктің қатысуымен болған жол-көлік оқиғасы салдарынан көлікте қысылып қалған адамды құтқарды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство жол апаты айналма жол аймағында болғанын атап өтті. Соқтығыс салдарынан жолаушылар түрлі жарақаттар алған.

Оқиға орнына жедел келген құтқарушылар гидравликалық құралдардың көмегімен бір жолаушыны босатып, жедел медициналық жәрдем бригадасына табыстады.

"Құтқарушылар келгенге дейін басқа жолаушыларды куәгерлер шығарған. Жарақат алған барлық жолаушылар ауруханаға жеткізілді",- делінген ақпаратта.

Апат себебі анықталуда.

Бұған дейін Ақтөбе облысында жол апатында бес шетелдік қаза болғанын жазғанбыз.

