Оқиғалар

Оңтүстік Қазақстанда 40 жылдан кейін алғаш рет каналдар тазартылуда

Түркістан облысының Жетісай ауданында 40 жылдан астам уақыттан кейін алғаш рет негізгі суару каналдарын кең көлемде тазалау жұмыстары жүргізілуде. Бұл туралы 2026 жылғы 22 қаңтарда Су ресурстары және ирригация министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады., сурет - Zakon.kz жаңалық 22.01.2026 11:35 Сурет: Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі
Түркістан облысының Жетісай ауданында 40 жылдан астам уақыттан кейін алғаш рет негізгі суару каналдарын кең көлемде тазалау жұмыстары жүргізілуде. Бұл туралы 2026 жылғы 22 қаңтарда Су ресурстары және ирригация министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады.

Ведомство мәліметі бойынша, К-21 және К-34 каналдарында жұмыстар аяқталған, қазіргі таңда К-25 каналында техника қолданылады.

К-21 каналы – аудандағы ең ірі каналдардың бірі. Ол үш ауылдық округтің 20 мың гектар ауыл шаруашылығы жерін суарады. Арнайы техника арқылы каналдың барлық 22,8 км учаскісі толық тазартылды. Мұндай жұмыстар осы өңірде соңғы 40 жылда алғаш рет жүргізіліп отыр.

К-34 каналы ұзындығы 18,5 км. Оның 7,5 км төменгі бөлігінде бұрынғы вегетациялық кезеңде су жеткізу қиындықтары туындаған. Бұл учаске толық көлемде тазартылды.

К-25 каналы 13 мың гектар суармалы жерді қамтамасыз етеді, жалпы ұзындығы 28,2 км. Қазіргі таңда 10 км учаске механикалық тазалаудан өткізіліп жатыр, жұмыста бес бірлік арнайы техника қолданылады. Бүгінгі күнге дейін каналдың 4 км учаскісі тазартылған.

9 қаңтарда Су ресурстары министрлігі Қазақстанда екі өңірге арналған су қорғаныш қалқаны салынады деп мәлімдеген болатын.

Сонымен қатар, елімізде су қорғау аймақтары мен жолақтарында не істеуге болатыны және не істеуге болмайтыны жөнінде қызықты мәліметтер жарияланған еді.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
