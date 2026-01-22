Оңтүстік Қазақстанда 40 жылдан кейін алғаш рет каналдар тазартылуда
Ведомство мәліметі бойынша, К-21 және К-34 каналдарында жұмыстар аяқталған, қазіргі таңда К-25 каналында техника қолданылады.
К-21 каналы – аудандағы ең ірі каналдардың бірі. Ол үш ауылдық округтің 20 мың гектар ауыл шаруашылығы жерін суарады. Арнайы техника арқылы каналдың барлық 22,8 км учаскісі толық тазартылды. Мұндай жұмыстар осы өңірде соңғы 40 жылда алғаш рет жүргізіліп отыр.
К-34 каналы ұзындығы 18,5 км. Оның 7,5 км төменгі бөлігінде бұрынғы вегетациялық кезеңде су жеткізу қиындықтары туындаған. Бұл учаске толық көлемде тазартылды.
К-25 каналы 13 мың гектар суармалы жерді қамтамасыз етеді, жалпы ұзындығы 28,2 км. Қазіргі таңда 10 км учаске механикалық тазалаудан өткізіліп жатыр, жұмыста бес бірлік арнайы техника қолданылады. Бүгінгі күнге дейін каналдың 4 км учаскісі тазартылған.
