#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
505.71
591.43
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
505.71
591.43
6.65
Оқиғалар

"Күнделік" деректерінің жария болуына адам факторы әсер етті

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.01.2026 13:54 Фото: pexels
2026 жылғы 23 қаңтарда жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрі Дмитрий Мун Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте кейбір жеке деректердің жария болу жағдайларын түсіндірді.

Вице-министр "Күнделік" порталының деректерінің жария болуына қатысты былай деді:

"Бұл мәселе өзекті. Егер "Күнделік" туралы айтатын болсақ, тергеу жүргізілді. Деректер қалай жария болған деген сұрақ туындайды. Шындығында физикалық немесе логикалық түрде, яғни кодты бұзу болмаған. Мұның себебі – адам факторы. Анықталғандай, бұл деректер 2020 жылы өзекті болған. Ақпарат сол кезде тіркелген есептік жазбалары бар адамдардың ақпараттық жүйелерінен алынған".

Ол сондай-ақ "Күнделік" порталының әзірлеуші компаниясына Ақпараттық қауіпсіздік комитеті айыппұл салғанын хабарлады.

"Деректердің жария болуына және ақпараттық қауіпсіздікке қатысты айыппұлдарды жыл сайын көбейтуді жалғастырып жатырмыз. Жақында үлкен көлемдегі деректердің жария болуы жағдайында жауапкершілікті бірнеше есеге арттыруды қарастырып жатырмыз", – деді Мун.

Еске салсақ, бұған дейін Қазақстан азаматтарының жеке деректерін көпшілікке жариялау жағдайлары үшін қылмыстық жауапкершілік енгізу ұсынылған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
200-ден астам компания суперкомпьютерге қол жеткізеді – Цифрлық даму министрлігі
14:43, Бүгін
200-ден астам компания суперкомпьютерге қол жеткізеді – Цифрлық даму министрлігі
Қазақстан азаматтарының жеке деректерінің жаппай жариялануына қылмыстық жауапкершілік енгізу ұсынылды
12:33, 21 қаңтар 2026
Қазақстан азаматтарының жеке деректерінің жаппай жариялануына қылмыстық жауапкершілік енгізу ұсынылды
Қазақстанда 2 миллион адамды ЖИ жұмыстан ығыстыруы мүмкін
13:39, 23 қазан 2025
Қазақстанда 2 миллион адамды ЖИ жұмыстан ығыстыруы мүмкін
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: