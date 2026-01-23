"Күнделік" деректерінің жария болуына адам факторы әсер етті
2026 жылғы 23 қаңтарда жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрі Дмитрий Мун Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте кейбір жеке деректердің жария болу жағдайларын түсіндірді.
Вице-министр "Күнделік" порталының деректерінің жария болуына қатысты былай деді:
"Бұл мәселе өзекті. Егер "Күнделік" туралы айтатын болсақ, тергеу жүргізілді. Деректер қалай жария болған деген сұрақ туындайды. Шындығында физикалық немесе логикалық түрде, яғни кодты бұзу болмаған. Мұның себебі – адам факторы. Анықталғандай, бұл деректер 2020 жылы өзекті болған. Ақпарат сол кезде тіркелген есептік жазбалары бар адамдардың ақпараттық жүйелерінен алынған".
Ол сондай-ақ "Күнделік" порталының әзірлеуші компаниясына Ақпараттық қауіпсіздік комитеті айыппұл салғанын хабарлады.
"Деректердің жария болуына және ақпараттық қауіпсіздікке қатысты айыппұлдарды жыл сайын көбейтуді жалғастырып жатырмыз. Жақында үлкен көлемдегі деректердің жария болуы жағдайында жауапкершілікті бірнеше есеге арттыруды қарастырып жатырмыз", – деді Мун.
Еске салсақ, бұған дейін Қазақстан азаматтарының жеке деректерін көпшілікке жариялау жағдайлары үшін қылмыстық жауапкершілік енгізу ұсынылған болатын.
