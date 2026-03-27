#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+20°
$
481.83
556.8
5.85
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Оқиғалар

Қаржылық мониторинг агенттігі алаяқтықтың жаңа фактілері туралы ескертті

Фото: АФМ РК
Қазақстанның Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) баспасөз қызметі бүгін, 2026 жылғы 27 наурызда, азаматтарға дипфейктер мен "ақшаны қайтару" туралы алаяқтыққа байланысты шұғыл хабарлама таратты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Хабарламада ҚМА қазақстандықтарды жаңа алаяқтық фактілері туралы хабардар етеді. Алаяқтар ресми өкілдің бейнесін қолданатын дипфейк технологиясын және агенттіктің жалған веб-сайтын пайдаланады.

Сценарий бойынша, қаражатты салғанна кейін, кірістің жоғарылап жатқаны көрсетіледі, бірақ ақшаны алу үшін комиссиялар, салықтар және "тексерістер" төлеу талап етіледі. Бірнеше аударымнан кейін де қаражатқа қол жеткізу бұғатталады.

Одан бөлек, бұғатталған ақшаны банк және реттеуші органдар арқылы мүмкіндігі айтылады да, қолданушыға көмекке жүгіну ұсынылады. "Толығырақ" батырмасы "халық заңгері" деп аталатын чатқа апарады, онда қаражатты қайтару туралы жалған хат алмасу көрсетіледі.

Сонымен қатар, алаяқтар Агенттік атынан жалған сайттар жасап, онда "жәбірленушілердің ақшасын қайтару" туралы ақпарат жариялаған.

Сілтемеге өту кезінде пайдаланушылардан сауалнама толтыру сұралады (мысалы, "ақшаңызды қанша уақыт бұрын жоғалттыңыз?" деген сұраққа жауап беру). Кейін жеке мәліметтер — аты-жөні, телефон нөмірі, электрондық пошта енгізіліп, "қайтару процесін бастау" батырмасын басу ұсынылады. Қаржылық мониторинг агенттігі

Барлық осындай сайттар, сауалнамалар және формалар алаяқтық схемасы екенін ескертеміз, олар азаматтардың жеке мәліметтерін жинап, қаражатты иемденуге бағытталған.

Ақпараттың шынайылылығын тексеру үшін Қаржылық мониторинг агенттігіне немесе өзіңіздің тұрғылықты жеріңіздегі Экономикалық тергеп-тексеру департаментіне хабарласыңыз. Азаматтарды сақ болуға, ақпаратты ресми дереккөздерден тексеруге және алаяқтардың сақ болуға шақырамыз. Қаржылық мониторинг агенттігі

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: