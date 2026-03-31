#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+20°
$
481.54
553.24
5.93
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Оқиғалар

Астанада полиция 1,5 млн теңгенің ұрлығын әшкереледі

Фото: Zakon.kz
Астана қаласында полицейлер ірі көлемдегі ұрлық дерегін ашты. Күдікті — 20 жастағы қала тұрғыны болып шықты.

Алдын ала мәліметтерге сәйкес, оқиға түнгі уақытта елорданың дәмханаларының бірінде болған. Күдікті мекемеде отырған келушінің үстел үстінде жатқан Samsung телефонын жасырын түрде иемденіп кеткен.

Телефонды қолына түсіргеннен кейін ол жәбірленушінің банктік қосымшаларына заңсыз қол жеткізіп, оның есепшоттарындағы ақшаны иемденген.

Атап айтқанда, Kaspi банк картасынан 680 мың теңге, ал Halyk банк картасынан 725 мың теңге көлеміндегі қаражатты шешіп алған.

Осылайша жәбірленушіге келтірілген жалпы материалдық шығын 1,5 млн теңге болған. Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында полиция қызметкерлері күдіктінің жеке басын анықтап, оны ұстады.

Қазіргі уақытта күдікті өз кінәсін мойындап, аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: