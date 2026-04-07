"Союз-5" зымыран тасымалдаушысының ұшырылуы кейінге қалдырылды
Құжатта былай делінген:
""Байтерек" ғарыш кешеніндегі "Байқоңыр" ғарыш айлағынан "Союз-5" зымыран тасымалдаушысы арқылы көлемдік-жүктемелік макетті 2026 жылғы 27 наурызда ұшыруды мақұлдау (резервтік ұшырылу күндері: 28 наурыздан 30 сәуірге дейін әр күн)".
Қаулы қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.
27 наурыздағы ұшырылым жүзеге аспай, кейін 4 сәуірге, одан кейін резервтік күндердің біріне ауыстырылды. "Союз-5"-тің нақты ұшырылу күні әзірге белгісіз.
"Союз-5" – орташа классты жаңа перспективалық зымыран тасымалдаушы, ол соңғы онжылдықтарда қолданылған бірнеше шешімдердің заманауи баламасы болып табылады.
Зымыранның негізгі сипаттарының бірі – оның жүк көтергіштігі. Мәліметтер бойынша, тасымалдаушы төменгі Жер орбитасына шамамен 17 тоннаға дейін жүк шығара алады. Бұл оны болашақ ғарыш бағдарламалары, соның ішінде спутниктер мен басқа пайдалы жүктерді ұшыру саласында маңызды элементке айналдырады.
Жоба сондай-ақ Байқоңырдағы ғарыш флотын жаңарту және старттық инфрақұрылымды кеңейту стратегиясының бір бөлігі ретінде қарастырылады.
"Союз-5"-тің ұшырылуы Қазақстан мен Ресей бірлесіп жүзеге асырып жатқан "Байтерек" жобасымен тығыз байланысты, бұл стратегиялық ғарыштық ынтымақтастықтың маңызды бағыты болып табылады.