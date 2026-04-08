Каспий теңізінде жер сілкінісі тіркелді
Қазақстандық сейсмологтар Каспий теңізінде жер сілкінісін тіркеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстандық Ұлттық деректер орталығының мәліметіне қарағанда, 2026 жылғы 8 сәуірде сағат 14:05-те Астана уақыты бойынша Әзербайжан жағалауында жер сілкінісі орын алған.
Жер сілкінісінің магнитудасы – 5,4, энергетикалық класы – K=13, тереңдігі – 64 км.
Ресей сейсмологиялық қызметінің орталығы хабарлағандай, Әзербайжанның кейбір аймақтарында жер сілкінісі 3–4 балл күшінде сезілген.
Сонымен қатар, 6 сәуірде Қазақстанда Ақтауда жақындап келе жатқан жер сілкінісі туралы тараған ақпарат терістелген болатын.
Оқи отырыңыз
