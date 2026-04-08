Оқиғалар

Каспий теңізінде жер сілкінісі тіркелді

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.04.2026 16:58 Фото: Zakon.kz
Қазақстандық сейсмологтар Каспий теңізінде жер сілкінісін тіркеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық Ұлттық деректер орталығының мәліметіне қарағанда, 2026 жылғы 8 сәуірде сағат 14:05-те Астана уақыты бойынша Әзербайжан жағалауында жер сілкінісі орын алған.

Жер сілкінісінің магнитудасы – 5,4, энергетикалық класы – K=13, тереңдігі – 64 км.

Ресей сейсмологиялық қызметінің орталығы хабарлағандай, Әзербайжанның кейбір аймақтарында жер сілкінісі 3–4 балл күшінде сезілген.

Сонымен қатар, 6 сәуірде Қазақстанда Ақтауда жақындап келе жатқан жер сілкінісі туралы тараған ақпарат терістелген болатын.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
