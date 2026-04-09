#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
475.31
555.54
6.05
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Оқиғалар

ШҚО-да полицейлер 4 жасар бүлдіршінді ауруханаға жедел жеткізді

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.04.2026 09:03 Фото: Zakon.kz
Өткен түнде ШҚО ПД патрульдік полиция қызметкерлері шұғыл медициналық жәрдем қажет болған баланы құтқарып қалды.

Оқиға Бұқтырма су қоймасының жағалауында болған. Онда қызметте болған ШҚО ПД патрульддік полиция батальонының аға инспекторы Ринат Қостубаевқа бір әйел көмек сұрап жүгінген.

Оның айтуынша, 4 жасар қызының денсаулығына қауіп төніп, жағдайы нашарлаған. Уақыт жоғалтпай әрекет еткен капитан Қостубаев дереу жақын маңдағы экипаждардың жұмысын үйлестірген.

Көп ұзамай көмекке облыстық батальон инспекторлары — полиция аға лейтенанттары Данияр Нұрсалинов пен Мадияр Ержанов жеткен.

Тәртіп сақшылары анасы мен перзентін патрульдік автокөлікке отырғызып, бірден жолға шықты. Полицейлер арнайы дыбыстық және жарық сигналдарын қосып, баланы Ана мен бала орталығына қысқа уақыт ішінде жеткізді.

Көлік кептелісіне қарамастан, тәртіп сақшыларының нақты іс-қимылының арқасында бүлдіршін дәрігерлерге дер кезінде тапсырылды. Бұл жағдай полиция қызметкерлерінің кез келген уақытта халыққа көмекке келуге дайын екенін тағы бір мәрте дәлелдеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: