#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Оқиғалар

Астаналық тұрғын ақша алу үшін анасының қайтыс болғанын және баласының ауыр науқас екенін ойдан шығарған

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.04.2026 12:08 Фото: Zakon.kz
Астана қаласының тұрғыны 2 миллион теңге көлемінде алаяқтық жасағаны үшін сотталды. Бұл туралы Астана қаласы прокуратурасының баспасөз қызметі Zakon.kz-ке хабарлады.

Тергеу мәліметінше, декреттік демалыста болған әйел бір жыл бойы әріптестерін алдап келген. Ол отбасы жағдайына байланысты қайғылы оқиғалар болды деп жалған ақпарат таратып, анасының қайтыс болғанын және баласының ауыр халде жатқанын айтқан. Осылайша ол адамдардан ақша алған.

Оның сөздеріне сенген және көмек көрсеткісі келген әріптестері, отбасылық мәселелерді шешуге және баланы емдеуге қажет деп ойлап, сотталған әйелге ақша қаражатын аударып отырған.

Қылмыстық әрекеттердің салдарынан жәбірленушілерге 2 млн теңгеден астам сомаға шығын келтірілген.

Жеңілдететін мән-жайларды, атап айтқанда кінәсін мойындауын, шын жүректен өкінуін, келтірілген залалды ішінара өтеуін ескере отырып, сот үкімімен оған 3 жыл мерзімге пробациялық бақылау белгілене отырып, бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалды.

Үкім заңды күшіне енді.

Қала прокуратурасы материалдық көмек сұрау немесе қаражат жинау жағдайларында сақ болуға және ақпараттың дұрыстығын тексеруге кеңес береді. Астана қаласының прокуратурасы
Оқи отырыңыз
Қазақстанда 109 жылдан кейін жаңа температуралық рекорд тіркелді
12:23, Бүгін
Қазақстанда 109 жылдан кейін жаңа температуралық рекорд тіркелді
Грузиядан экстрадиацияланған азамат мемлекетке 1,7 млн теңге қайтарды
10:18, 02 қазан 2025
Грузиядан экстрадиацияланған азамат мемлекетке 1,7 млн теңге қайтарды
Орал тұрғыны анасының өлімі үшін ауруханадан екі миллион талап етті
09:33, 14 қазан 2024
Орал тұрғыны анасының өлімі үшін ауруханадан екі миллион талап етті
Главный тренер "Хан-Тенгри" после обидного поражения в Кубке РК раскритиковал судей матча
16:23, Бүгін
Главный тренер "Хан-Тенгри" после обидного поражения в Кубке РК раскритиковал судей матча
Необъяснимое случилось в матче Юлии Путинцевой за Казахстан в Кубке Билли Джин Кинг
15:59, Бүгін
Необъяснимое случилось в матче Юлии Путинцевой за Казахстан в Кубке Билли Джин Кинг
С чем связан провал звезды казахстанского дзюдо на крупных турнирах: версия чемпиона Европы
15:55, Бүгін
С чем связан провал звезды казахстанского дзюдо на крупных турнирах: версия чемпиона Европы
Касым-Жомарт Токаев поздравил сборную Казахстана по боксу после выступления на ЧА
15:37, Бүгін
Касым-Жомарт Токаев поздравил сборную Казахстана по боксу после выступления на ЧА
