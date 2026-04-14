Оқиғалар

ІІМ ЖИ арқылы жасалатын интернет-алаяқтықтың жаңа схемалары туралы ескертеді

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.04.2026 09:13 Фото: pixabay
Ішкі істер министрлігі жасанды интеллект технологияларын қолдану арқылы жасалатын интернет-алаяқтықтың жаңа түрлерінің таралуы туралы ескертеді.

Қаскөйлер өздерін құқық қорғау органдарының қызметкерлері, банк секторының өкілдері және басқа ұйымдардың мамандары ретінде көрсету үшін ұқсас суреттерді, аудио және бейнематериалдарды жасау мүмкіндіктерін белсенді түрде қолдануда.

Атап айтқанда, азаматтарға бейнеқоңыраулар арқылы белгісіз тұлғалар жалған бейне мен дауысты пайдалана отырып, өздерін полиция қызметкерлері, ұлттық қауіпсіздік органдары немесе банктердің қауіпсіздік қызметінің өкілдері ретінде таныстыратын жағдайлар тіркелуде.

Күдікті операцияларды анықтау немесе ақшаның сыртқа шығу қаупі деген сылтаумен олар азаматтарды ақшаны шұғыл түрде "қауіпсіз шоттарға" аударуға көндіреді.

Сонымен қатар ресми хабарламаларға ұқсас етіп жалған хабарламалар мен құжаттарды жіберу, мемлекеттік органдар немесе қаржы ұйымдары өкілдерімен байланыс орнатқандай әсер қалдыратын автоматтандырылған сервистер мен чат-боттарды пайдалану фактілері де кездеседі.

Ішкі істер министрлігі құқық қорғау органдары мен банк қызметкерлері ешқашан бейнеқоңырау арқылы ақша аударуды талап етпейтінін, құпия мәліметтерді сұрамайтынын және телефон арқылы қаржылық операциялар жүргізуді ұсынбайтынын ескертеді.

"Алаяқтықтың алдын алу үшін бейтаныс адамдардың ақша аударуға қатысты нұсқауларын орындамаңыздар, жеке және банк деректерін бермеңіздер, сондай-ақ келіп түскен ақпаратты ресми дереккөздер арқылы тексеріңіздер. Барлық алаяқтық фактілері мен әрекеттері туралы дереу полицияға хабарлау қажет", – деді ІІМ киберқылмысқа қарсы іс-қимыл департаментінің басқарма бастығы Бейбіт Біржанов.
Оқи отырыңыз
Полиция алаяқтықтың жаңа схемасы туралы ескертеді
13:06, 03 ақпан 2026
Полиция алаяқтықтың жаңа схемасы туралы ескертеді
Алаяқтардың тұрғын үй брондау кезіндегі жаңа айласы: ІІМ ұсынымдары
09:05, 31 шілде 2025
Алаяқтардың тұрғын үй брондау кезіндегі жаңа айласы: ІІМ ұсынымдары
ІІМ шетелдегі қазақстандықтарға алаяқтықтың жаңа түрі туралы ескертті
09:01, 21 қаңтар 2025
ІІМ шетелдегі қазақстандықтарға алаяқтықтың жаңа түрі туралы ескертті
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Установилось троевластие": в России высказались о пятом туре КПЛ
09:20, Бүгін
"Установилось троевластие": в России высказались о пятом туре КПЛ
Какое место занимает Казахстан после битвы с Канадой в Кубке Билли Джин Кинг
08:37, Бүгін
Какое место занимает Казахстан после битвы с Канадой в Кубке Билли Джин Кинг
Новый чемпион UFC Ульберг ответил Прохазке на слова о жалости
08:09, Бүгін
Новый чемпион UFC Ульберг ответил Прохазке на слова о жалости
Казахстанский теннисист потерпел седьмое поражение кряду
07:45, Бүгін
Казахстанский теннисист потерпел седьмое поражение кряду
