Оқиғалар

Қостанайда үй жануарларына құтыруға қарсы тегін екпе салынады

Бродячие животные, бездомные животные, бродячие собаки, бездомные собаки, бродячие псы, бродячая собака, бездомная собака, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.04.2026 09:31 Фото: pxhere
Қостанайда үй жануарларын құтыру ауруына қарсы тегін вакцинациялау шарасы өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Наша газета" басылымының мәліметінше, облыс орталығында алғаш рет үй жануарларын құтыруға қарсы егу және чиптеу акциясы ұйымдастырылып отыр. Қостанай-2 шағын ауданының тұрғындары иттері мен мысықтарын әкеліп, екпе жасата алады.

Іс-шараны қалалық әкімдік ветеринарлық қызметпен бірлесіп ұйымдастырып отыр. Акция 18 сәуір күні сағат 10:00-ден 18:00-ге дейін №122 мектеп маңында өтеді.

"Жасыл дәліз" акциясының мақсаты – құтыру ауруының алдын алу және үй жануарлары иелерінің жауапкершілігін арттыру. Арнайы шатырлар орнатылып, онда ветеринарлық клиникалардың дәрігерлері иттерді чиптеумен айналысады. Әр шатыр компьютерлік техникамен жабдықталып, мәліметтер "Танба" базасына жедел енгізіледі. Ветеринарлық клиникалардың ақпаратына сәйкес, бір чиптің құны 2000 теңгені құрайды", – деді кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімінің басшысы Мира Казкеева.

Сондай-ақ, осы жерде үй жануарларына құтыруға қарсы екпе тегін салынады. Бұл қызметті қаладағы ветеринарлық станция тұрғындарға ақысыз көрсетеді.

Бұл жолы акцияға Қостанай-2 шағын ауданының тұрғындары шақырылғанымен, мұндай шаралар алдағы уақытта қаланың басқа аудандарында да өткізілетіні айтылды.

Айта кетейік, 2026 жылғы 8 сәуірде өткен брифингте Экология және табиғи ресурстар вице-министрі Нұркен Шәрбиев Қазақстанда тіркелген иттер мен мысықтардың саны туралы мәлімет ұсынған болатын.

Тұрғын үй көмегін көрсету ережелері өзгерді
Алматыда үй жануарларын тегін чиптеу: ветеринарлық клиникалардың мекенжайлары жарияланды
Алматыда үй жануарларын чиптеу басталады
Бублику вынесли неутешительный вердикт в стартовом матче на топ-турнире в Мюнхене
Опубликовано расписание матчей 1/8 финала Кубка Казахстана
Нурмагомедов встретил Забита Магомедшарипова в Китае и отлично провёл с ним время
Восходящие звёзды казахстанского тенниса примут участие в топ-турнире в Шымкенте
