Мәжіліс депутаты жалған марапаттар мен ордендерді шектеуді ұсынды
Депутаттың айтуынша, адамның нақты еңбектің орнына атақ пен сән-салтанатқа ұмтылуы қоғамның моральдық негіздерінің әлсіреуін көрсетеді.
"Бүгінде біз осы құбылыстың жаңа түріне тап болдық. Салтанатты жиындардағы даңғазалық шектен шықты. Тіпті той иелері қонақтарға "Үздік құда" сияқты белгі-бейдждер тапсырып, марапат ұғымын мағынасыз ойыншыққа айналдырып отыр. Егер бұл тек тоймен ғана шектелсе жақсы ғой, өкінішке қарай, бұл "вирус" бүкіл қоғамға тарап, еңбек ұжымдарына да енді. Жалған марапаттар мен өз бетінше жасалған төсбелгілер сәнге айналды. Қазіргі кейбір медальдардың құны сол "Үздік құда" белгісінен артық емес, бірақ оларға сұраныс әлі де жоғары", – деді Ерболат Сатыбалды.
Оның айтуынша, бұл үдерісте екі тарап бар: бір жағынан – арзан атақ пен танымалдыққа құмар азаматтар, екінші жағынан – бұл "марапаттарды" таратып, насихаттайтын қоғамдық белсенділер мен мәдениет өкілдері.
"Яғни мәселе жекелеген адамдарда емес, мұның бәрі жүйеге айналып бара жатыр. Іскер топтар "Алтын адам", "Ғасыр адамы" сияқты энциклопедиялар шығарып, 300 мың теңге төлесе кез келген адамды, тіпті тапсырыс берушінің ата-бабаларын да "таңдалғандар" қатарына енгізуге дайын. "Қазақстанның құрметті азаматы", "Ұлт ұстазы", "Ғасыр ұстазы", "Қазақстанның қайраткері", "Алаш ұлы", "Ұлы Дала ұлы", "Арда азамат", "Тұлға" – мұндай жалған атақтар мен төсбелгілердің тізімі шексіз. Бұл – бедел мен тарихты ашық саудалау. Осындай схемаларды ұйымдастырушылар қоғамдық құндылықтарды бұзып отыр және ең қатаң моральдық айыптауға лайық", – деді Ерболат Сатыбалды.
Мәжіліс депутаты Ерболат Сатыбалдының пікірінше, атақтар мен марапаттардың құнсыздануы және олармен сауда жасау қоғамдағы әділеттілікке нұқсан келтіреді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оның айтуынша, нәтижесінде шынайы әрі адал еңбек көлеңкеде қалып, қоғамда жалған бедел мен сыртқы жылтыраққа негізделген құндылықтар басым бола бастайды.
Депутат "қоғамдық марапат" ұғымын заңнамалық тұрғыда бекітуді ұсынды. Оның ішінде мұндай марапаттарға нақты құқықтық шектеулер қою, тарихи тұлғалар мен мемлекеттік қайраткерлердің есімдерін және мемлекеттік маңызы бар терминдерді атауларда қолдануға тыйым салу көзделеді.
Сонымен қатар ол геральдикалық және құқықтық сараптаманы міндетті түрде енгізуді, сондай-ақ мемлекеттік марапаттарға ұқсас белгілерді жасау мен таратқаны үшін жауапкершілікті күшейтуді ұсынды.
Айта кетейік, бұған дейін Мәжіліс депутаты Ерлан Барлыбаев экономикалық қылмыстарға қатысты бірқатар баптарды қылмыстық жауапкершіліктен алып тастауды ұсынған болатын.