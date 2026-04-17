Ақорда Қасым-Жомарт Тоқаевтың алдағы іс-шаралары туралы анонс жариялады
Ресми ақпаратқа сұйенсек, 20-23 сәуір күндері Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Моңғолия Президенті Ухнаагийн Хурэлсүх Қазақстанға мемлекеттік сапармен келеді
Жоғары деңгейдегі келіссөздер барысында екі елдің саяси, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастығын нығайту перспективасы талқыланады.
22-24 сәуірде Астанада Өңірлік экологиялық саммит өтеді.
БҰҰ аясында құрылған жаңа диалог алаңының мақсаты – Орталық Азияның орнықты дамуына ортақ көзқарас қалыптастыру, климаттық және экологиялық сын-қатерлерді еңсерудің бірлескен шешімін іздеу.
Жиынға бірқатар мемлекет және үкімет басшылары, сондай-ақ халықаралық ұйымдардың жетекшілері қатысады.
22 сәуір күні Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен Халықаралық Аралды құтқару қорының құрылтайшы мемлекеттер басшыларының кеңесі өтеді.
Сондай-ақ 17 сәуірде Тоқаев Түркия Президенті Режеп Тайип Ердоғанның шақыруымен жұмыс сапарымен Түркияға баратыны белгілі болды. Қазақстан Президенті Анталия дипломатиялық форумының ашылуына қатысып, панельдік сессияда сөз сөйлейді. Бұдан бөлек, бірқатар екіжақты кездесулер өткізу жоспарланған.