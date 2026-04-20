Оқиғалар

ШҚО-да полицейлер құжатсыз тасымалданған ірі көлемдегі ет өнімдерін анықтады

20.04.2026 16:27
Шығыс Қазақстан облысының аумағында ветеринариялық-санитарлық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге және ауыл шаруашылығы өнімдерінің заңсыз айналымына тосқауыл қоюға бағытталған "Тосқауыл" жедел-профилактикалық іс-шарасы жалғасуда.

Ұлан ауданының тасжолдарында жүргізілген рейдтік іс-шаралар барысында полицейлер уәкілетті органдармен бірлесіп, мал шаруашылығы жүктерінің қозғалысына бақылауды күшейтті. Тексеру нәтижесінде ветеринариялық-санитарлық қағидаларды бұзудың 9 фактісі анықталды.

Атап айтқанда, тәртіп сақшылары 6 ірі қара мал тушасы мен 3 бас қойды заңсыз тасымалдаудың жолын кесті. Жүргізушілер өнімдер мен тірі малды олардың шығу тегін, сапасы мен қауіпсіздігін растайтын тиісті ілеспе құжаттарсыз тасымалдаған.

Анықталған барлық жағдай бойынша материалдар ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 408-бабына сәйкес процестік шешім қабылдау үшін уәкілетті органдарға жолданды.

Шығыс Қазақстан облысының полиция департаменті ет өнімдерін бақылаусыз тасымалдау халық үшін тікелей санитарлық қауіп төндіретінін ескертеді.

Мұндай құқық бұзушылықтарды анықтау бағытындағы жұмыстар ерекше бақылауда және жедел-профилактикалық іс-шара аясында жалғаса береді.

Павлодар облысында тасымалдаушылар қызметіне бақылау күшейтілді
Астанада жасырын ет өндірісі әшкереленді
Астанада ірі көлемдегі ет өнімдерін заңсыз тасымалдау фактісі тоқтатылды
Сроки возвращения на поле Бахтиёра Зайнутдинова остаются неизвестными
Кто лидирует в гонке бомбардиров Премьер-лиги
Новак Джокович побил многолетний рекорд Роджера Федерера
Как функционеры "Иртыша" навредили своему клубу
