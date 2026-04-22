#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
464.73
546.57
6.19
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
464.73
546.57
6.19
Оқиғалар

36 млн теңге жымқырған бухгалтерге қатысты жаза қатаңдатылды

22.04.2026 12:20
Қызылорда облысында мемлекеттік мекемеде бюджет қаражатын жымқыру дерегі бойынша шығарылған сот үкімі қатаңдатылды. Бұл туралы 2026 жылғы 22 сәуірде Бас прокуратураның баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сот дерегіне сәйкес, ауылдық клубтың бухгалтері мекеме директорымен бірлесіп, шамамен 10 жыл бойы қызметтік жағдайын пайдаланып, бюджет қаражатын жүйелі түрде жымқырған.

Алаяқтық схема бойынша қызметкерлерге негізсіз жоғары жалақы аударылып, кейін ол қаражат түрлі сылтаумен (қате есептеу, шоттың бұғатталуы және т.б.) қайтарылып алынған. Қызметкерлердің көпшілігі бұл заңсыз әрекеттерден бейхабар болған.

Осылайша 36 млн теңге жымқырылып, сот оларды 7 жылға бас бостандығынан айырған.

Алайда сот бухгалтерге қатысты "Қазақстан Республикасының Конституциясының 30 жылдығына байланысты рақымшылық жасау туралы" заң нормасын қолданып, жазаны 1/3-ге қысқартып, 4 жыл 8 ай жаза тағайындаған.

Кейін Бас прокуратура жүргізген тексеру барысында рақымшылық нормасы дұрыс қолданылмағаны анықталған. Ведомствоның наразылығы негізінде Кассациялық сот апелляциялық сот қаулысын өзгертіп, бухгалтердің жазасын 5 жыл 7 айға бас бостандығынан айыруға ұлғайтты.

Айта кетейік, бұған дейін Жамбыл облысында құрылыс саласындағы 108 млн теңге жымқыру дерегі бойынша ҰҚК тергеу жүргізіп жатқаны хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: