Оқиғалар

Алматыда киностудияға қатысты дау басылар емес: ата-аналар актерлерді жауапқа тартуды талап етті

Фото: pexels
Алматыда балалары уәде етілген фильм рөлдеріне ие болмаған ата-аналар белгілі актерлерді жауапкершілікке тартуды талап етуде, деп хабарлайды Zakon.kz.

Киностудия клиенттері полицияға арызданған. Бұл туралы "КТК" телеарнасы мәлім етті. Олардың айтуынша, тек продюсерлік орталықтың басшысын ғана емес, түсірілімге белсенді түрде шақырған танымал әртістерді де жауапқа тарту қажет. Алайда әзірге іс ілгері жылжымай отыр. Ал киностудия, олардың сөзінше, кәмелетке толмағандарды кастингтерге тартуды әлі де жалғастырып келеді.

Қазіргі уақытта бұрынғы киностудиядан белгі де қалмаған: компания атауы жазылған маңдайша алынып тасталған, терезелері перделенген, кеңсе әлі күнге дейін жабық тұр. Болашақ актерлердің ата-аналары адвокат жалдап, жауапкершілікке тек студия құрылтайшысын ғана емес, жарнамаға қатысқан әртістерді де тартуды талап етуде. Өйткені олардың пікірінше, дәл осы танымал тұлғалардың жарнамасы арқылы көпшілік компанияға сенім артқан.

Құқық қорғау органдарының мәліметінше, іс "Алаяқтық" бабы бойынша тергеліп жатыр. Егер кінә дәлелденсе, компания құрылтайшысына үш жылдан астам мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалуы мүмкін. Ал жарнамаға қатысқан актерлерге қатысты жауапкершілік қарастырылмаған.

Алматы қалалық Полиция департаментінің ресми өкілі Салтанат Әзірбек:

"Қазіргі таңда полицияға ресми түрде арызданған 130 адам жәбірленуші ретінде танылды. Барлық арыз-шағым бір қылмыстық іске біріктірілді. Тергеу аясында аудиторлық сараптама тағайындалды, – деп мәлімдеді.

Актерлер бұл жағдайға қатысты көпшілік алдында пікір білдіруден бас тартты. Дегенмен бейресми түрде олар бұрынғыдай барлық жоспарланған фильмдерге, қажет болған жағдайда, тегін қатысуға дайын екенін айтқан. Өздері де түсірілімнің басталуын күтіп отырғанын жеткізді. Алайда оның нақты қашан басталатыны студия құрылтайшысына байланысты.

Ал студияның негізін қалаушы да ресми түсініктеме бермеді. Телефон арқылы ол түсірілімдердің Астанада қайта басталғанын айтқан. Тіпті 22 сәуір күні сол жерде фильмнің премьерасы өтеді деп жоспарланған. Ал Алматы мен өзге қалалардағы балалардың кезегі қашан келетіні әзірге белгісіз.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
