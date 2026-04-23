#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
461.37
542.16
6.14
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Оқиғалар

Неге қазақстандықтардың зейнетақы жинақтары азайғаны түсіндірілді

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.04.2026 13:47 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі төрағасының орынбасары Алия Молдабекова 2026 жылғы 23 сәуірде Сенат кулуарында зейнетақы активтерінің инвестициялық табысына қатысты жағдайды түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры (БЖЗҚ) табысының төмендеуі теңгенің нығаюымен байланысты.

Журналистер наурыз–сәуір айларында доллардың әлсіреуі байқалғанын атап өтіп, бұл жағдай зейнетақы активтерінің табыстылығына қалай әсер еткенін сұрады. Себебі БЖЗҚ инвестицияларының бір бөлігі шетел валютасында сақталады.

"Бұл жерде ешқандай шығын туралы сөз болып отырған жоқ. Әңгіме теңгенің нығаюына байланысты инвестициялық табыстың төмендеуі туралы. Активтердің шамамен 40 пайызы әртараптандыру мақсатында шетел валютасында инвестицияланған. Жыл басынан бері теңге долларға шаққанда шамамен 5,5 пайызға нығайды. Соның салдарынан наурыз айында инвестициялық табыс 240 млрд теңгеге азайды", – деді Алия Молдабекова.

Сонымен бірге ол жыл басынан бері БЖЗҚ инвестициялық табысы оң нәтижеде екенін айтты – 172 млрд теңгеден астам, ал соңғы бір жылда шамамен 2,5 трлн теңге көлемінде оң табыс қалыптасқан.

Оның сөзінше, зейнетақы активтерінің табыстылығын қысқа мерзімде бағалау дұрыс емес, себебі бұл ұзақ мерзімді жинақтар.

"Зейнетақы активтерін бағалаудың дұрыс көрсеткіші – олардың ұзақ мерзімді табыстылығы", – деді ол.

Бұған дейін Алия Молдабекова зейнетақы жинақтарын алудың шекті мөлшерін талқылауға қатысты пікір білдіріп, осы мәселеге байланысты Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі ұстанымын түсіндірген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматылық әйел 230 мың доллар ұрлап, бірнеше жыл Грекияда жасырынған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: