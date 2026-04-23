Неге қазақстандықтардың зейнетақы жинақтары азайғаны түсіндірілді
Оның айтуынша, Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры (БЖЗҚ) табысының төмендеуі теңгенің нығаюымен байланысты.
Журналистер наурыз–сәуір айларында доллардың әлсіреуі байқалғанын атап өтіп, бұл жағдай зейнетақы активтерінің табыстылығына қалай әсер еткенін сұрады. Себебі БЖЗҚ инвестицияларының бір бөлігі шетел валютасында сақталады.
"Бұл жерде ешқандай шығын туралы сөз болып отырған жоқ. Әңгіме теңгенің нығаюына байланысты инвестициялық табыстың төмендеуі туралы. Активтердің шамамен 40 пайызы әртараптандыру мақсатында шетел валютасында инвестицияланған. Жыл басынан бері теңге долларға шаққанда шамамен 5,5 пайызға нығайды. Соның салдарынан наурыз айында инвестициялық табыс 240 млрд теңгеге азайды", – деді Алия Молдабекова.
Сонымен бірге ол жыл басынан бері БЖЗҚ инвестициялық табысы оң нәтижеде екенін айтты – 172 млрд теңгеден астам, ал соңғы бір жылда шамамен 2,5 трлн теңге көлемінде оң табыс қалыптасқан.
Оның сөзінше, зейнетақы активтерінің табыстылығын қысқа мерзімде бағалау дұрыс емес, себебі бұл ұзақ мерзімді жинақтар.
"Зейнетақы активтерін бағалаудың дұрыс көрсеткіші – олардың ұзақ мерзімді табыстылығы", – деді ол.
Бұған дейін Алия Молдабекова зейнетақы жинақтарын алудың шекті мөлшерін талқылауға қатысты пікір білдіріп, осы мәселеге байланысты Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі ұстанымын түсіндірген болатын.