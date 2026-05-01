#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
462.91
542.16
6.16
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Оқиғалар

Өрт қауіпті кезең: ТЖМ қазақстандықтарды сақтық шараларын қатаң сақтауға шақырды

Фото: Zakon.kz
Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі азаматтарды өрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтауға, ашық отты қолдануда жауапкершілік танытуға және су айдындарындағы қауіпсіздік ережелерін ұстануға шақырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның мәліметінше, әсіресе сенбіліктер өткізу, аула аумақтарын, бау-бақша және саяжай учаскелерін тазалау кезінде сақтық шараларын күшейту қажет. Құрғақ, ыстық және желді ауа райында от жағуға және қоқыс өртеуге қатаң тыйым салынады.

Қолайлы ауа райы жағдайында от жағуға және қалдықтарды өртеуге тек ғимараттар мен құрылыстардан кемінде 50 метр қашықтықта, арнайы белгіленген орындарда және тұрақты бақылаумен ғана рұқсат етіледі.

Мангалды (барбекю, гриль) ғимараттар мен құрылыстардан кемінде 10 метр қашықтықта пайдалануға болады. Сонымен қатар өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін өрт сөндіргіш немесе кемінде 10 литр су болуы тиіс.

ТЖМ азаматтарға келесі қауіпсіздік талаптарын еске салады:

  • сөндірілмеген темекі тұқылын, сіріңкені және от көздерін тастамау;
  • құрғақ шөпті өртемеу;
  • тұрғын үй және саяжай аумақтарын құрғақ шөп пен жанғыш қалдықтан үнемі тазалау;
  • балалардың отпен ойнауына жол бермеу.

Өрт белгілері байқалған жағдайда 101 немесе 112 нөмірлеріне дереу хабарлау қажет.

Сондай-ақ министрлік су айдындарындағы қауіпсіздік ережелерін сақтаудың маңызын ескертті.

"Балаларды су маңында қараусыз қалдырмаңыздар, әсіресе ауа райы жылынған және табиғатта демалыс белсенді болатын кезеңде. Азаматтарды жауапкершілік танытып, өз өмірі мен жақындарының қауіпсіздігін сақтауға шақырамыз", – делінген ведомство хабарламасында.

Бұған дейін ТЖМ Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары Кенгірбай Есенеев заңсыз пайдалы қазбаларды өндіруге қатысты жауапкершілікті күшейту қажеттігін айтқан болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Құтқарушылар қазақстандықтарға өрт қауіпті кезеңде сақтық шараларын ескертті
09:29, 02 қыркүйек 2024
Құтқарушылар қазақстандықтарға өрт қауіпті кезеңде сақтық шараларын ескертті
ТЖМ табиғат аясында демалуды жоспарлап отырған ел азаматтарына ескерту жасады
10:57, 04 мамыр 2025
ТЖМ табиғат аясында демалуды жоспарлап отырған ел азаматтарына ескерту жасады
Өмірді сақтаңыз: Төтенше жағдайлар министрлігі Қазақстан халқына тағы да үндеу жолдады
12:11, 11 маусым 2024
Өмірді сақтаңыз: Төтенше жағдайлар министрлігі Қазақстан халқына тағы да үндеу жолдады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Таджикский дзюдоист невероятным броском "лишил" казахстанца "золота" на турнире в Душанбе
14:24, Бүгін
Таджикский дзюдоист невероятным броском "лишил" казахстанца "золота" на турнире в Душанбе
Форвард "Ордабасы" сделал громкое заявление о Кубке Казахстана
14:17, Бүгін
Форвард "Ордабасы" сделал громкое заявление о Кубке Казахстана
Драмой завершилась схватка казахстанца за четвертьфинал элитного турнира в Душанбе
13:41, Бүгін
Драмой завершилась схватка казахстанца за четвертьфинал элитного турнира в Душанбе
Дзюдоист из Казахстана потерпел фиаско против россиянина на топ-турнире в Таджикистане
13:17, Бүгін
Дзюдоист из Казахстана потерпел фиаско против россиянина на топ-турнире в Таджикистане
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: