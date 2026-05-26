Оқиғалар

Бұрын сотталған қазақстандықтан ұрланған телефондардың ірі партиясы тәркіленді

26.05.2026 09:11
Алматыда полиция бұрын сотталған ер адамды ұстады. Одан 30-дан астам ұрланған ұялы телефон тәркіленді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстанда ұялы телефон ұрлығы мен қалта ұрлығының саны азайып келеді. ІІМ мәліметінше, жыл басынан бері ұялы құрылғыларды ұрлау фактілері 40%-ға төмендеген, деп жазады Polisia.kz порталы.

Полицейлер осындай 900-ден астам қылмысты ашты. Ұрланған телефондар иелеріне қайтарылды. 700-ден астам адам жауапкершілікке тартылды.

Сондай-ақ ұялы телефон ұрлығымен айналысқан 12 қылмыстық топтың жолы кесілді. Ұрланған техниканы өткізетін орындарға ерекше назар аударылуда. Мысалы, Алматыда бұрын сотталған ер адам ұсталды. Одан 30-дан астам ұрланған телефон тәркіленді.

ІІМ еске салады: ұрланған мүлікті сатып алу және қайта сату қылмыстық жауапкершілікке әкеледі.

Полицейлер азаматтарды қоғамдық орындар мен көлікте жеке заттарына мұқият болып, сақ жүруге шақырады. Заң мен тәртіп әр адамның жеке жауапкершілігінен басталады.

