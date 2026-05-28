#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
477.48
555.83
6.65
Оқиғалар

Түркия азаматы Алматыда 1 млрд теңгеден астам қаржылық алаяқтық жасады

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , сурет - Zakon.kz жаңалық 28.05.2026 10:29 Фото: pixabay
Алматыда қаржылық алаяқтық жасаған Түркия азаматы сотталды. Прокуратура сот үкімін мүлікті тәркілеу бөлігі бойынша толық емес деп таныған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бас прокуратураның мәліметінше, 2026 жылғы 28 мамырда шетел азаматы өз бақылауындағы компаниялар арқылы нақты жұмыс орындалмаған және тауар жеткізілмеген жалған шот-фактуралар жазу бойынша заңсыз схема ұйымдастырған. Келтірілген залал 1 млрд теңгеден асқан.

"Осы қылмыстық әрекеттердің нәтижесінде ол мүліктік пайда алып, оны заңдастырып, елордадан коммерциялық емес үй-жай сатып алып, оны жалға берген", – делінген қадағалау органының хабарламасында.

Бірінші сатыдағы сот оған бас бостандығынан айыру жазасын тағайындап, амнистия қолданған. Алайда мүлікті тәркілеу мәселесі толық қаралмаған.

"Кассациялық наразылық бойынша жоғары сот сот актілерін өзгертіп, қосымша жаза ретінде мүлікті тәркілеу тағайындады. Нәтижесінде аталған үй-жай мемлекет меншігіне өткізілді және оны жалға беруден түскен табыс та тәркіленді", – деп хабарлады Бас прокуратура.

Айта кетейік, бұған дейін Ақтау әуежайында денесіне жасырып, 114 капсула опий алып өтпек болған шетел азаматы ұсталған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера
09:53, 13 ақпан 2026
Қаржылық мониторинг агенттігі: Алматыда ірі алаяқтық әшкереленді
Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, правонарушитель в наручниках, человек в наручниках, преступник в наручниках, преступление
09:45, 18 қараша 2024
Алаяқтық жасады деген күдікке ілінген қазақстандық Ресейде қолға түсті
Мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера
09:56, 17 шілде 2025
Қазақстандықтар "ҚазМұнайГаз Инвест" қаржылық пирамидасына 1 млрд теңгеден астам инвестиция салған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Битва вундеркиндов КПЛ: кто окажется круче в центральном матче тура Сатпаев или Амир
12:15, Бүгін
Битва вундеркиндов КПЛ: кто окажется круче в центральном матче тура - Сатпаев или Амир
Стародубцева собралась замуж после победы над Рыбакиной на РГ
12:05, Бүгін
Стародубцева собралась замуж после победы над Рыбакиной на "Ролан Гаррос"
Этиноса Олиха
11:51, Бүгін
IBF назначила бой за вакантный титул, которого был лишён Алимханулы из-за допинга
&quot;Кайрат&quot; далёк от лучшей формы, &quot;Ордабасы&quot; сейчас дерзкий: в России дали описание матчу
11:29, Бүгін
"Кайрат" далёк от лучшей формы, "Ордабасы" сейчас дерзкий: в России дали оценку матчу тура
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: