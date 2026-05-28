Атырауда полиция зейнеткердің миллион теңгесін сақтап қалды
Атырау қаласында 76 жастағы тұрғын телефон алаяқтарының құрбаны бола жаздады. Өздерін банк қызметкерлері ретінде таныстырған алаяқтар зейнеткерге оның атына заңсыз несие рәсімделіп жатқанын айтып, ақшасын шұғыл түрде "қауіпсіз есепшотқа" аудару қажеттігін жеткізген.
Әңгіме барысында олар түрлі сылтаулар арқылы тұрғынның сеніміне кіруге тырысқан. Соның салдарынан әйел 1 млн 300 мың теңгесінен айырылып қалуы мүмкін еді. "Қазақтелеком" акционерлік қоғамымен бірлескен іс-қимыл нәтижесінде күмәнді алаяқтық әрекет дер кезінде анықталып, бұл туралы полицияға хабар берілген.
Ақпарат түскен бойда Атырау облысы полиция департаменті киберқылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасының жедел уәкілі Сұлтан Иманғалиев шұғыл түрде тиісті шаралар қабылдады. Тәртіп сақшысы оқиға орнына жедел жетіп, зейнеткерге мән-жайды түсіндіріп, сабырға шақырған.
Сонымен қатар полицей алаяқтармен байланысты жалғастырып, олардың қылмыстық жоспарын жүзеге асыруына жол бермеген. Полиция азаматтарды сақ болуға шақырады.
Құқық қорғау органдарының, банк немесе мемлекеттік мекеме қызметкерлері ешқашан телефон арқылы ақша аударуды талап етпейді және жеке деректерді, SMS-кодтарды немесе банк картасының мәліметтерін сұрамайды. Күмәнді қоңыраулар түскен жағдайда әңгімені дереу тоқтатып, бірден полицияға хабарласу қажет.