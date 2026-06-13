#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
485.95
565.74
6.83
Оқиғалар

Көкшетауда найзағай түсіп, жеке үй отқа оранды

Өрт, Ақмола облысы, Көкшетау, найзағай, жеке үй , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.06.2026 17:55 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Көкшетау қаласында жеке тұрғын үйден өрт шықты. Алдын ала мәлімет бойынша, үйге найзағай түскен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 13 маусымда ҚР ТЖМ баспасөз қызметі хабарлады:

"Хабарлама түскен бойда оқиға орнына ТЖМ қызметкерлері жедел жетті. Өрт сөндірушілердің үйлесімді әрі шапшаң әрекеттерінің арқасында жалын ошағы қысқа уақытта оқшауланып, оттың жақын маңдағы ғимараттарға таралуына жол берілмеді. Өрт 120 шаршы метр аумақта толық сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ. Құтқарушылардың кәсіби жұмысы ірі материалдық шығынның алдын алып, көршілес нысандарды өрттен сақтап қалуға мүмкіндік берді".
Өрт, Ақмола облысы, Көкшетау, найзағай, жеке үй , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.06.2026 17:55

Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

Өрт, Ақмола облысы, Көкшетау, найзағай, жеке үй , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.06.2026 17:55

Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

Бұған дейін БҚО-да айдалада балшыққа батқан жол талғамайтын көліктегі үш адам құтқарылғаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Алматыда екі қабатты жеке тұрғын үй отқа оранды
14:04, 27 қыркүйек 2025
Алматыда екі қабатты жеке тұрғын үй отқа оранды
Өрт, Алматы, Жетісу ауданы, тұрғын үй
20:49, 11 қыркүйек 2024
Алматыда жеке тұрғын үй отқа оранды. Өрт сөндірушілер жарылыстың алдын алды
Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара
21:18, 04 мамыр 2026
Көкшетауда желдету жүйесіндегі ақау кафедегі өртке себеп болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
&quot;Тобыл&quot; обыграл &quot;Кызылжар&quot; в 13-м туре КПЛ
18:30, Бүгін
"Тобыл" обыграл "Кызылжар" в 13-м туре КПЛ
Александр Бублик остановился в полуфинале турнира в Штутгарте
18:08, Бүгін
Александр Бублик остановился в полуфинале турнира в Штутгарте
Геннадий Головкин официально включён в Международный зал боксёрской славы
17:42, Бүгін
Геннадий Головкин официально включён в Международный зал боксёрской славы
Елена Рыбакина узнала потенциальных соперниц на старте турнира WTA в Берлине
17:19, Бүгін
Елена Рыбакина узнала потенциальных соперниц на старте турнира WTA в Берлине
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: