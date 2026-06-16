Қарағандыда полицейлерден қашқан әрекетін әлеуметтік желіге жариялаған азамат ұсталды
Алдын ала мәлімет бойынша, жасөспірім эндуро санатындағы мотокөлікті басқара отырып, қала көшелерінде жылдамдық режимін бірнеше рет бұзған. Сонымен қатар полиция қызметкерлерінің тоқтау туралы заңды талабын елемей, бағдаршамның тыйым салынған қызыл түсіне өтіп, өзге жол қозғалысына қатысушылардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндірген. Ол өз әрекеттерін бейнетаспаға түсіріп, әлеуметтік желілерде жариялаған.
Патрульдік полиция қызметкерлері жүргізген жедел-іздестіру және профилактикалық іс-шаралардың нәтижесінде құқық бұзушының жеке басы анықталып, ұсталды.
- Тексеру барысында оған қатысты: бағдаршамның тыйым салынған сигналына өту;
- Ішкі істер органдары қызметкерінің көлік құралын тоқтату туралы заңды талабын орындамау;
- көлік құралын мемлекеттік тіркеу нөмірінсіз басқару;
- жүргізуші куәлігінсіз көлік басқару фактілері бойынша әкімшілік хаттамалар рәсімделді.
Құқық бұзушы уақытша ұстау камерасына қамалды. Жиналған әкімшілік материалдар заңнамаға сәйкес шешім қабылдау үшін сотқа жолданды.
Мотокөлік айыптұраққа қойылды. Полиция жол қозғалысы ережелерін қасақана бұзу, полиция қызметкерлерінің заңды талаптарына бағынбау және қоғамдық қауіпсіздікке қатер төндіретін әрекеттер үшін заң аясында қатаң жауапкершілік көзделгенін ескертеді. Жолдағы қауіпсіздік – әрбір азаматтың ортақ міндеті.