#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Оқиғалар

Қызылордада алкогольдік масаң күйде көлік тізгіндеген жүргізуші ұсталды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, видеожетон, видеожетоны, смарт-жетоны патрульных, камера полиции, камера полицейского, камера полицейских, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.06.2026 13:44 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Қызылордада жүргізуші куәлігі жоқ күйде және алкогольдік масаң күйде көлік тізгіндеген 32 жастағы жүргізуші ұсталды.

Қызылорда қаласы полиция басқармасының патрульдік полиция қызметкерлері жол қозғалысы ережесін бұзған Mercedes benz автокөлігін тоқтатты.

Тексеру барысында жүргізуші жолаушы орындығына ауысып, көлікті өзі басқармағанын айтып жалтаруға тырысқан.

Алайда жеке басын анықтау кезінде оның алкогольдік ішімдік ішкені белгілі болды.

Наркологиялық сараптама қорытындысына сәйкес, жүргізушінің орта дәрежелі масаң күйде болғаны анықталды.

Құқық бұзушыға қатысты Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 608-бабы 6-бөлігімен әкімшілік хаттама рәсімделіп, автокөлік айып тұрағына қойылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Көлік, мас, Түркіcтан облысы, жүргізуші, ұсталды
17:26, 15 маусым 2026
Түркіcтан облысында масаң күйде көлік тізгіндеген жүргізуші ұсталды
Полиция, Атырау, мас жүргізуші, есірткі
21:37, 07 қазан 2024
Атырауда мас күйде көлік тізгіндеген жүргізуші ұсталды
Түркістан облысында көлікті мас күйде тізгіндеген жүргізуші ұсталды
14:10, 08 тамыз 2024
Түркістан облысында көлікті мас күйде тізгіндеген жүргізуші ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: пресс-служба КХЛ
18:10, Бүгін
Казахстанский нападающий Шестаков покинул "Адмирал"
Джастин Гейджи
17:54, Бүгін
Чарльз Оливейра предложил сенсационному чемпиону UFC Гейджи бой за два титула
Бибисара Асаубаева
17:44, Бүгін
Бибисара Асаубаева сыграет на командном чемпионате мира по шахматам
Игрок сборной Казахстана по настольному теннису Санжар Жубанов продолжит карьеру в Турции
17:30, Бүгін
Игрок сборной Казахстана по настольному теннису Санжар Жубанов продолжит карьеру в Турции
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: