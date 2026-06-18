Баласын құшағына алып курьер болып жүрген қыз: Еңбек министрі жағдайға қатысты пікір білдірді
Журналистер қоғамда қызу талқыланған оқиғаны еске салып, министрліктің неге дер кезінде әрекет етпегенін сұрады.
Министрдің айтуынша, ведомство отбасының жағдайын жан-жақты зерттеген.
"Күйеуінің жоғары IT-білімі бар, ал әйелдің техникалық және мектепке дейінгі білім беру саласы бойынша арнаулы орта білімі бар. Олар 19 мамырда Алматыға өз күштерімен өмір сүруге мүмкіндік іздеп келген. Осындай жағдайда жастарға мансап орталықтарына жүгінуге кеңес береміз. Онда бос жұмыс орындары мен еңбек нарығындағы мүмкіндіктер туралы ақпарат беріледі. Әйел расымен курьер болып тіркелген. Бірақ бұл жағдай бізде платформалық жұмыспен айналысатын компанияларға қатысты сұрақ туғызды. Ол қандай нұсқаулықтан өтті, қалай өтті және оны неге баласымен бірге жұмысқа жіберді?" – деді министр.
Оның айтуынша, платформалық жұмыспен айналысатын компаниялар әзірге бұл мәселеге қатысты толық жауап бермеген және қосымша уақыт сұраған.
Министрлік келесі аптада бұл мәселені қайта қарауды жоспарлап отыр.
"Жалпы, азаматтардың осындай платформаларға тіркелуі кезінде қандай қауіпсіздік талаптарынан өтуі керектігін және қандай нұсқаулықтар міндетті болуы тиіс екенін айқындайтын бірыңғай тәртіп қажет", – деді Асқарбек Ертаев.
Сондай-ақ министр отбасының ауыр материалдық жағдайда өмір сүріп жатқаны туралы ақпаратты жоққа шығарды.
"Олардың қаржылық жағдайы жаман емес. Күйеуінің несиесі бар, автокөлігі бар. Шымкентте жақсы тұрады. Туыстарының да жағдайы жақсы. Сондықтан бұл отбасының әлеуметтік қамтылу деңгейі жеткілікті", – деді министр.
Оның айтуынша, Алматыға көшіп келгеннен кейін отбасы мансап орталығына жүгінсе, оларға лайықты жұмыс ұсынылатын еді. Министр күйеуіне IT саласы бойынша жалақысы жоғары бос жұмыс орындарының тізімі ұсынылғанын айтты.
"Қазіргі таңда жұмыс берушілер ай сайын шамамен 107 мың бос жұмыс орнын ұсынады. Сондықтан жастар мансап орталықтарына жүгінуі керек. Бұл орталықтардың басты міндеті – азаматтарды жұмысқа орналастыруға көмектесу", – деді ол.
Сондай-ақ министр кәмелетке толмағандардың жеткізу қызметтері мен басқа да жұмыс түрлеріне тартылуына қатысты сұраққа жауап беріп, заңнама бойынша 14 жастан бастап жұмыс істеуге рұқсат етілетінін, алайда еңбек қауіпсіздігі талаптарының сақталуы мен еңбек шарттарының жасалуы қатаң бақылауда болатынын атап өтті.