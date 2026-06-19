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Оқиғалар

Алматыда ер адам 11-қабаттан секіріп кетті

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.06.2026 13:59 Фото: primeminister.kz
Алматы қаласының Бостандық ауданында қайғылы оқиға орын алды. 37 жастағы ер адам көпқабатты тұрғын үйдің 11-қабатынан құлап, көз жұмды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қалалық Полиция департаментінің мәліметінше, оқиға тұрғын үй кешендерінің бірінде болған.

"37 жастағы ер адам өз пәтерінің терезесінен 11-қабаттан секіріп кеткен. Оны алғаш болып тұрғын үй кешенінің күзетшісі байқап, дереу жедел қызметтерді шақырып, алғашқы көмек көрсетуге тырысқан. Оқиға орнына жедел жәрдем бригадасы мен полиция қызметкерлері келді", – деп хабарлады ведомство.

Зардап шеккен азамат шұғыл түрде ауруханаға жеткізілген. Алайда дәрігерлердің барлық күш-жігеріне қарамастан, ол есін жимастан қайтыс болды.

Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайы мен себептері анықталып жатыр.

Айта кетейік, бұған дейін Алматы полициясы суицидтің алдын алу фактісі туралы хабарлаған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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