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Оқиғалар

Алматыда №131 маршрут автобусының жүргізушісі рейс кезінде көз жұмды

Общественный транспорт, автобус, автобусы, водитель автобуса, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.06.2026 16:24 Фото: пресс-служба акимата Алматы
2026 жылғы 22 маусымда Алматыда автобус жүргізушісінің жағдайы нашарлап, жол-көлік оқиғасына түсіп, оқиға орнында қайтыс болғаны белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы қаласы Полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, оқиға Жетісу ауданында болған.

"№131 маршрут автобусының жүргізушісі Жангелдин көшесімен оңтүстік бағытта қозғалып келе жатып, Mercedes және Toyota көліктерімен соқтығысқан. Алдын ала дерек бойынша, қозғалыс кезінде жүргізушінің жағдайы күрт нашарлап, ол көлікті басқара алмай қалған. Өкінішке қарай, жүргізуші көз жұмды", – делінген хабарламада.

Оқиға бойынша тиісті сараптама тағайындалды. Қазір мән-жайы мен нақты себептері анықталып жатыр.

Айта кетейік, биылғы жылдың басында Алматыда №92 маршрут автобусының жүргізушісі де жүрек талмасынан көз жұмған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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