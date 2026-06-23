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Оқиғалар

Алматыда мас күйдегі жүргізуші ұрланған көлікпен ұсталды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.06.2026 13:36 Фото: Zakon.kz
Алматыда полиция қызметкерлері жол қозғалысы ережесін бұзу дерегін тоқтатып, тағы екі қылмыстың бетін ашты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қалалық полиция департаментінің мәліметінше, 2026 жылғы 23 маусымда Бостандық аудандық патрульдік полициясы Тимирязев пен Шашкин көшелерінің қиылысында жол ережесін бұзған Kaiyi маркалы автокөлікті тоқтатқан.

Тексеру барысында көлік тізгінінде мас күйде болған ер адам отырғаны анықталды. Ол бірден көлік басқарудан шеттетілген.

"Қосымша тексеру кезінде жүргізушінің бұған дейін көлік басқару құқығынан айырылғаны белгілі болды. Сонымен қатар автокөліктің Наурызбай ауданынан ұрланғаны анықталды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды", – деп хабарлады полицияда.

Аталған факті бойынша көлік ұрлау және жүргізуші куәлігінен айырылған адамның мас күйде көлік басқаруы бойынша екі қылмыстық іс қозғалды.

Еске салайық, 22 маусымда Алматыда мемлекеттік нөмірсіз көлікпен жол ережесін бұзып, оны әлеуметтік желіде жариялаған жүргізушінің ұсталғаны хабарланған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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