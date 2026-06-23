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Оқиғалар

Көкшетаудағы резонансты жол апаты: әйелді қағып кеткен жүргізушіге үкім шықты

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.06.2026 13:49 Фото: Zakon.kz
Көкшетауда 23 маусым күні тұрақ аумағында әйелдің қаза болуына себеп болған резонансты жол-көлік оқиғасы бойынша сот үкімі жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Істі Көкшетау қалалық соты қарады. Сотталушыға жол қозғалысы ережелерін бұзып, абайсызда адам өліміне әкеп соқтырды деген айып тағылған.

Сот материалдарына сәйкес, 2026 жылдың мамыр айында азаматша С. жүргізуші куәлігінсіз көлік басқарып, тұрғын үй ауласына бұрылу кезінде жаяу жүргінші Ш.-ны қағып кеткен. Ауыр жарақат алған әйел кейін ауруханада көз жұмған.

Сотта айыпталушы көлік тізгініне күйеуінің денсаулығы сыр бергендіктен отырғанын түсіндірген.

Сондай-ақ көлік иесінің жүргізуші куәлігі жоқ адамға көлікті басқаруға рұқсат беру фактісі бойынша қылмыстық іс жеке өндіріске бөлінгені белгілі болды.

Жаза тағайындау кезінде сот айыпталушының шын жүректен өкінуін, кәмелетке толмаған балаларының болуын және жәбірленуші тарапқа келтірілген моральдық зиянды толық өтегенін ескерді.

Жәбірленуші тарап сотта айыпталушыға материалдық және моральдық талаптары жоқ екенін, келтірілген шығын толық өтелгенін айтып, оны бас бостандығынан айырмауды сұраған.

Сот үкімімен әйел 2 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылды. Алайда сотталған азаматшаның екі кішкентай баласының болуына байланысты жазаны өтеу мерзімі 3 жылға кейінге шегерілді.

Сот актісі әзірге заңды күшіне енген жоқ.

Еске салайық, қайғылы оқиға 2026 жылғы 9 мамырда Көкшетаудағы тұрғын үй ауласында болған. Бейнебақылау камерасына түскен кадрларда көліктің тұраққа кіреберісте бордюрге соғылып, кейін жаяу жүргіншіні қағып, үстінен өтіп кеткені көрінеді. Тергеу барысында жүргізушінің көлік басқару құқығы болмағаны және арнайы оқудан өтпегені анықталған.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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