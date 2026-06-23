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Оқиғалар

70 қазақстандықтың атына олардың келісімінсіз микрокредит рәсімделген

Покупки онлайн, покупки в интернете, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.06.2026 16:37 Фото: pexels
Батыс Қазақстан облысында микрокаржы ұйымы (МҚҰ) арқылы ондаған азаматтың атына заңсыз онлайн-кредит рәсімдеу фактілері бойынша қылмыстық іс тергеліп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

23 маусым күні облыс прокуратурасы бұл іске қатысты деректерді жариялады.

Ведомство мәліметінше, белгісіз тұлғалар ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, азаматтардың жеке деректерін заңсыз қолданған.

"4 ақпанда белгісіз тұлға микрокаржы ұйымы арқылы Қазақстан Республикасының азаматының атына заңсыз кредит рәсімдеген. Жәбірленуші онлайн-кредит алу үшін биометриялық деректерін бермеген. Оның орнына үшінші тұлғаның деректері алаяқтық жолмен пайдаланылған", – делінген прокуратура хабарламасында.

Сондай-ақ дәл осындай тәсілмен басқа микрокаржы ұйымы арқылы тағы бір азаматтың атына кредит рәсімделіп, қаражат дропперлердің шоттары арқылы өзге адамдарға аударылғаны анықталды.

Прокуратура мәліметінше, микрокаржы ұйымдары арқылы жасалған заңсыз әрекеттерден жалпы 70 азамат зардап шеккен. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр.

Осыған байланысты БҚО прокуратурасы азаматтарды жеке деректерінің қауіпсіздігін сақтауға және алаяқтарға алданбауға шақырды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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