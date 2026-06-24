#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Оқиғалар

Әскерде жарақат алған сарбаз Ербаян Мұхтар қайтыс болды

сарбаз Ербаян Мұхтар қайтыс болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.06.2026 09:17 Сурет: Instagram/erbayan2024
Ұлттық ұланның әскери бөлімінде ауыр жарақат алып, соңғы екі жарым жыл бойы өмірі үшін күрескен сарбаз Ербаян Мұхтар қайтыс болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қайғылы жағдай туралы 2026 жылғы 24 маусымда марқұмның отбасылық адвокаты Инга Иманбай мәлім етті.

"Өкінішке қарай, бүгін Ербаянның жүрегі тоқтағанын білдік. Ербаян осы екі жыл бойы өмірі үшін күресе отырып, мыңдаған сарбаздың тағдырына әсер етті. Оның оқиғасы арқылы әскердегі көптеген мәселелер ашық айтыла бастады. Кейде бір адамның тағдыры бүкіл жүйеге өзгеріс әкеледі. Ербаян дәл сондай азаматтардың бірі болды. Сондықтан біз оны тек ауыр тағдыр иесі ретінде ғана емес, армиядағы қауіпсіздік үшін күрестің символы ретінде есте сақтаймыз", – деп жазды Инга Иманбай Facebook парақшасында.

Сондай-ақ оның емдеуші дәрігері Ұлпан Советбекқызы да көңіл айтты:

"Болған жағдайдың қайғысы мен әділетсіздігін сөзбен жеткізу өте қиын. Мен оның ғана емес, жақындарының да жан азабын көрдім. Әрбір кішкентай жетістік бізге қуаныш сыйлайтын. Біз жоспар құрдық, сендік, үміттендік. Бірақ тағдыр басқаша шешті…"

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі де осы жағдайға байланысты кең көлемді мәлімдеме таратты.

Ведомство мәліметінше, дәрігерлер науқастың өмірін сақтап қалу үшін үш жылға жуық күрес жүргізгенімен, алған ауыр бас-ми жарақаты салдарынан дамыған қайтымсыз өзгерістер өмірмен үйлеспеген.

"Пациент Ербаян Мұхтар 2023 жылдан бастап алған ауыр бас-ми жарақаты салдарынан аса ауыр жағдайда болды. Ұзақ уақыт бойы персистирлеуші вегетативті күй сақталды. Қарқынды терапия жүргізілгеніне, соның ішінде респираторлық қолдауға қарамастан, өмірлік маңызды көрсеткіштердің үдемелі нашарлауы байқалды: қандағы оттегі сатурациясының төмендеуі, жүрек ырғағының бұзылуы және гемодинамиканың тұрақсыздығы тіркелді. Науқастың жағдайы үнемі аса ауыр болды". Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі.

Сонымен қатар науқас Түркияда ем қабылдаған, онда бастапқы диагноз расталған.

2026 жылғы маусым айында негізгі аурудың асқынуы нәтижесінде инфекциялық асқынулар дамып, сепсис және көп ағзалық жеткіліксіздік синдромы тіркелген.

"2026 жылғы 23 маусым күні сағат 21:40-та науқастың биологиялық өлімі тіркелді. Қайтыс болудың тікелей себебі – ауыр бас-ми жарақатының салдары мен қосылған асқынулар аясында дамыған көп ағзалық жеткіліксіздік синдромы", – делінген ведомство хабарламасында.

Қорғаныс министрлігінің мәліметінше, Ербаян Мұхтар 2023 жылғы 4 желтоқсанда әскери қызмет кезінде дәретханада кафельге құлап, басынан ауыр жарақат алған. Ол Ұлттық ұлан бөлімшесінде әскери қызметте болған. Осы факті бойынша тергеу басталған, алайда күдіктілер анықталмаған.

Жарақат алғаннан кейін ол еңбекке жарамсыз болып, мүгедектік алған. Оған бірнеше ота жасалып, Түркияда да ем қабылданған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Испанияда демалып жүрген британдық турист суға сүңгу кезінде ауыр жарақат алып, омыртқасын зақымдады, деп хабарлайды Zakon.kz.
10:15, Бүгін
Испанияда турист теңізге секіріп, сал болып қалды
Аягөзде сарбаз менингиттен қайтыс болды
17:15, 20 мамыр 2025
Аягөзде сарбаз менингиттен қайтыс болды
Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация
16:22, 29 сәуір 2025
Денсаулық сақтау министрі Ербаян Мұхтар туралы: Диагнозы өте күрделі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
КФФ признала ошибку арбитра в матче 14-го тура КПЛ с участием &quot;Кайрата&quot;
12:57, Бүгін
КФФ признала ошибку арбитра в матче 14-го тура КПЛ с участием "Кайрата"
Женская сборная Казахстана завоевала &quot;бронзу&quot; чемпионата Азии по фехтованию на шпаге
12:53, Бүгін
Женская сборная Казахстана завоевала "бронзу" чемпионата Азии по фехтованию на шпаге
&quot;Разница в классе минимум на три головы&quot;: узбекский блогер о разгроме от Португалии на ЧМ
12:23, Бүгін
"Разница в классе минимум на три головы": узбекский блогер о разгроме от Португалии на ЧМ
Абылайхан Жусупов
12:10, Бүгін
"Обыграл тактически": Жусупов о триумфе над узбеком Болтаевым на победном Кубке мира
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: