#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Оқиғалар

Өскеменде жол ережесін өрескел бұзған жүргізушінің көлігі айып тұрағына қойылды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, видеожетон, видеожетоны, смарт-жетоны патрульных, камера полиции, камера полицейского, камера полицейских, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.06.2026 10:57 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Шығыс Қазақстан облысында жол қозғалысы ережесін өрескел бұзған жас жүргізуші жауапқа тартылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиғаның мән-жайын 2026 жылғы 25 маусымда облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі жариялады.

Полицияның мәліметінше, тексеруге құқық бұзушының өзі әлеуметтік желіге жүктеген бейнежазба негіз болған.

"Бейнежазбада жеңіл көлік жүргізушісінің қос тұтас сызықты кесіп өтіп, қарсы қозғалыс жолағына шыққаны, бағдаршамның тыйым салатын белгісіне қарамастан жол жүргені және қызыл-көк түсті жарқылдауық шамдарды заңсыз пайдаланғаны көрінеді", – делінген хабарламада.

Патрульдік полиция батальонының қызметкерлері жүргізушінің жеке басын жедел анықтады. Ол облыс орталығының 18 жастағы тұрғыны болып шыққан.

Жас жүргізушіге қатысты бірнеше әкімшілік құқық бұзушылық бойынша материалдар рәсімделіп, сотқа жолданды. Ал оның көлігі сот шешімі шыққанға дейін арнайы айып тұрағына қойылды.

Полицияның мәліметінше, жол қозғалысы ережесін өрескел бұзған жүргізушінің тағдырын енді сот шешеді. Оған қолданылуы мүмкін жазалардың бірі – көлік жүргізу құқығынан айыру.

Құқық қорғау органдары мұндай қасақана және қауіпті құқық бұзушылықтар ерекше бақылауда екенін атап өтті.

"Жол қозғалысына қатысушылардың әрқайсысы заң талаптарын сақтауға міндетті. Азаматтардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін кез келген әрекетке қатаң түрде тосқауыл қойылады", – деді Өскемен қалалық полиция басқармасы патрульдік полиция батальонының командирі Ғабит Әбенов.

Айта кетейік, бұған дейін Қазақстанда жүргізушілерді даярлайтын оқу ұйымдарына бақылауды күшейту және электросамокаттардың тротуармен жүруіне тыйым салу жоспарланып отырғаны хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина
14:08, 30 қаңтар 2026
Павлодарда жол ережесін өрескел бұзған жүргізушілер жауапқа тартылуда
Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль
12:13, 01 мамыр 2026
Қарағандыда жол ережесін өрескел бұзған жүргізушілер ұсталды, көліктер айыптұраққа қойылды
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники
10:15, 29 мамыр 2025
Екібастұзда жол қозғалысын өрескел бұзған жүргізуші анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Асылым Жакия с золотой медалью ЮЧМ
11:03, Бүгін
Юниоры Казахстана выиграли третью медаль и второе "золото" на чемпионате мира по стрельбе
Новичок &quot;Алтая&quot; Дмитрий Подстрелов сравнил чемпионаты Казахстана и Белоруссии
10:55, Бүгін
Новичок "Алтая" Дмитрий Подстрелов сравнил чемпионаты Казахстана и Белоруссии
Восходящая звезда &quot;Актобе&quot; Виталий Латурнус заинтересовал украинские клубы
10:38, Бүгін
Восходящая звезда "Актобе" Виталий Латурнус заинтересовал украинские клубы
Иэн Гэрри
10:21, Бүгін
Иэн Гэрри подписал контракт с Эдди Хирном перед боем с Исламом Махачевым
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: