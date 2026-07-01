Алматыда күтпеген жерден маневр жасаған жүргізуші жол апатына себеп болды
Сурет: Zakon.kz
Алматыда жеңіл автокөлік пен мотоциклдің қатысуымен жол-көлік оқиғасы тіркелді. Апат Майлин көшесінде Огорев пен Тбилиск көшелерінің арасында болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Куәгерлердің айтуынша, Changan маркалы автокөлік жолдың ортаңғы жолағымен келе жатқан. Ал оның оң жағымен BMW S1000 RR маркалы мотоцикл қозғалып бара жатқан.
Алдын ала мәлімет бойынша, Changan жүргізушісі оң жақ жолаққа ауыспақ болған кезде мотоциклге жол бермеген.
Мотоцикл жүргізушісі соқтығысудың алдын алуға тырысқанымен, апаттан құтыла алмаған.
Соққыдан кейін мотоцикл жүргізушісі мен оның жолаушысы жолға құлап түскен.
Зардап шеккен екі адам да түрлі дене жарақаттарымен ауруханаға жеткізілді.
Қазір жол апатының нақты мән-жайы мен себептерін жол полициясының қызметкерлері анықтап жатыр.
Бұған дейін Алматыда жол апаты болып, адамдар зардап шегіп, жеке үй мен электр бағаны да бүлінгенін жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript