#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Оқиғалар

Алматыда күтпеген жерден маневр жасаған жүргізуші жол апатына себеп болды

Алматыда күтпеген жерден маневр жасаған жүргізуші жол апатына себеп болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.07.2026 09:53 Сурет: Zakon.kz
Алматыда жеңіл автокөлік пен мотоциклдің қатысуымен жол-көлік оқиғасы тіркелді. Апат Майлин көшесінде Огорев пен Тбилиск көшелерінің арасында болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Куәгерлердің айтуынша, Changan маркалы автокөлік жолдың ортаңғы жолағымен келе жатқан. Ал оның оң жағымен BMW S1000 RR маркалы мотоцикл қозғалып бара жатқан.

Алматыда күтпеген жерден маневр жасаған жүргізуші жол апатына себеп болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.07.2026 09:53

Сурет: Zakon.kz

Алдын ала мәлімет бойынша, Changan жүргізушісі оң жақ жолаққа ауыспақ болған кезде мотоциклге жол бермеген.

Алматыда күтпеген жерден маневр жасаған жүргізуші жол апатына себеп болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.07.2026 09:53

Сурет: Zakon.kz

Мотоцикл жүргізушісі соқтығысудың алдын алуға тырысқанымен, апаттан құтыла алмаған.

Алматыда күтпеген жерден маневр жасаған жүргізуші жол апатына себеп болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.07.2026 09:53

Сурет: Zakon.kz

Соққыдан кейін мотоцикл жүргізушісі мен оның жолаушысы жолға құлап түскен.

Алматыда күтпеген жерден маневр жасаған жүргізуші жол апатына себеп болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.07.2026 09:53

Сурет: Zakon.kz

Зардап шеккен екі адам да түрлі дене жарақаттарымен ауруханаға жеткізілді.

Алматыда күтпеген жерден маневр жасаған жүргізуші жол апатына себеп болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.07.2026 09:53

Сурет: Zakon.kz

Қазір жол апатының нақты мән-жайы мен себептерін жол полициясының қызметкерлері анықтап жатыр.

Алматыда күтпеген жерден маневр жасаған жүргізуші жол апатына себеп болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.07.2026 09:53

Сурет: Zakon.kz

Бұған дейін Алматыда жол апаты болып, адамдар зардап шегіп, жеке үй мен электр бағаны да бүлінгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда
11:21, Бүгін
Талдықорған мен Өскемен арасындағы жол учаскесі ақылы болады
Алматыда мас жүргізуші екі жол апатына себеп болды
10:49, 18 ақпан 2026
Алматыда мас жүргізуші екі жол апатына себеп болды
Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль
16:44, 13 наурыз 2026
Алматыда мас күйдегі жүргізуші жол апатына себеп болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
УЕФА оштрафовал &quot;Астану&quot; на 100 тысяч евро за нарушение финансовых правил
14:17, Бүгін
УЕФА оштрафовал "Астану" на 100 тысяч евро за нарушение финансовых правил - Reuters
Казахстан готов принимать международные соревнования по гимнастике
13:57, Бүгін
Казахстан готов принимать международные соревнования по гимнастике
Португальский форвард Агостиньо перешёл в &quot;Кайсар&quot;
13:42, Бүгін
Португальский форвард Агостиньо перешёл в "Кайсар"
Елена Рыбакина
13:28, Бүгін
"Невероятная цифра одной из величайших чемпионок": Tennis Letter о 300-й победе Рыбакиной
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: