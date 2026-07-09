Әйеліне қайта-қайта қоңырау шалған қазақстандық 10 тәулікке қамалды
Сурет: Telegram/jambyl_sottary (ЖИ көмегімен жасалды)
Заңды жұбайына қайта-қайта қоңырау шалған Жамбыл облысының тұрғыны әкімшілік қамауға алынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қорғау нұсқамасын бұзу фактісі бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі Мойынқұм аудандық соты қарады.
2026 жылғы 9 шілдеде сот істің мән-жайын жариялады.
"2026 жылғы маусымда азаматша Д. полицияға хабарласып, заңды жұбайы С.-ның өзі тұратын жерге келіп, қайта-қайта қоңырау шалып, мазасын алғанын мәлімдеді. Осы әрекеті арқылы С. сол айда тұрмыстық зорлық-зомбылық фактілерінен кейін өзіне шығарылған қорғау нұсқамасының талаптарын бұзған. Оның кінәсі тараптардың түсініктемелерімен, әкімшілік хаттамамен және іс материалдарындағы өзге де дәлелдемелермен расталды", – делінген сот хабарламасында.
Сотта құқық бұзушы өз кінәсін толық мойындады.
"Сот қаулысымен С. Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 461-бабының 1-бөлігі ("Қорғау нұсқамасын бұзу") бойынша кінәлі деп танылып, оған 10 тәулік мерзімге әкімшілік қамау жазасы тағайындалды", – деп мәлімдеді Жамбыл облысының Мойынқұм аудандық соты.
Қаулы заңды күшіне енді.
"Қорғау нұсқамасының талаптарын бұзу заңда белгіленген жауапкершілікке әкеп соғады. Азаматтарды тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шеккендердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған шектеулерді қатаң сақтауға шақырамыз", – деп атап өтті Мойынқұм аудандық соты.
Еске салайық, 2026 жылғы 30 маусымда Тараз қалалық соты көлік құралын сатып алу-сату шартын бұзу және төленген қаражатты өндіріп алу туралы азаматтық істі қараған болатын.
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