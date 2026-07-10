Астанада Telegram арқылы есірткі таратқан интернет-дүкеннің "қоймашысы" ұсталды
Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, 2026 жылғы 10 шілдеде "Қарасора – 2026" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында полиция қызметкерлері Астананың 40 жастағы тұрғынын ұстаған.
Тергеу мәліметіне сәйкес, ер адам Telegram мессенджері арқылы есірткі өткізумен айналысқан интернет-дүкенде так называемый "қойма" қызметін атқарған.
Ішкі істер министрлігі Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитеті төрағасының орынбасары Елдар Әбдікеновтің айтуынша, тінту барысында қаптама материалдары, zip-lock пакеттері, сондай-ақ α-PVP және мефедрон синтетикалық есірткілерінің төрт келіден астамы тәркіленген.
Оның айтуынша, тәркіленген есірткінің жалпы көлемі 12 мыңнан астам бір реттік дозаға тең. Осылайша олардың елорда аумағында таратылуына жол берілмеді.
Аталған факті бойынша Қылмыстық кодекстің 297-бабы 3-бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Егер кінәсі дәлелденсе, оған 15 жылдан 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру және мүлкін тәркілеу жазасы тағайындалуы мүмкін.