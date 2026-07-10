#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Оқиғалар

Ақтөбе облысындағы аудандардың бірінде төтенше жағдай жарияланды

Ақтөбе облысындағы аудандардың бірінде төтенше жағдай жарияланды , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.07.2026 11:34 Сурет: Ақтөбе облысы әкімдігі
Ақтөбе облысы Байғанин ауданында жергілікті ауқымдағы табиғи сипаттағы төтенше жағдай жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өңір әкімдігінің ақпаратына сүйенсек, аудан орталығында қатты екпінді желден байланыс мұнарасы жеке орналасқан бірқабатты дүкеннің шатырына құлап, үш адам зардап шекті. Олардың барлығына аудандық ауруханада қажетті медициналық көмек көрсетілді.

Ақтөбе облысындағы аудандардың бірінде төтенше жағдай жарияланды , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.07.2026 11:34

Сурет: Ақтөбе облысы әкімдігі

"Жағдай – облыс әкімінің жеке бақылауында. Оның тапсырмасымен комиссия құрылып, шұғыл түрде ауылға жеттік. Ең бастысы – адамдар дін аман. Зардап шеккен тұрғындарға заңға сәйкес, қажетті қолдау көрсетіледі, ешбірі көмексіз қалмайды. Біз табиғи апаттың салдарын жою жұмыстарына тез арада кірісуіміз керек", – деді облыс әкімінің орынбасары.
Ақтөбе облысындағы аудандардың бірінде төтенше жағдай жарияланды , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.07.2026 11:34

Сурет: Ақтөбе облысы әкімдігі

Одан кейін Ғалымжан Елеуовтің төрағалығымен төтенше жағдайлар жөніндегі комиссия отырысы өтті. Жиында қалыптасқан жағдай жан-жақты талқыланып, зардап шеккен нысандардың тізімін жасақтау, келтірілген шығынды бағалау, тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жауапты мекемелердің іс-қимылын үйлестіру мәселелері қаралды.

Бүгінде барлық қызмет күшейтілген жұмыс тәртібіне көшті.

Бұған дейін Қазақстан мен Өзбекстан шекарасындағы екі өткізу бекеті тәулік бойы жұмыс істейтіндігін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Атыраудағы жаңа жағажай халықтың көңілінен шықпады
12:13, Бүгін
Атыраудағы жаңа жағажай халықтың көңілінен шықпады
Алматы облысындағы аудандардың бірінде төтенше жағдай жарияланды
13:37, 02 шілде 2026
Алматы облысындағы аудандардың бірінде төтенше жағдай жарияланды
Орал
20:12, 27 наурыз 2024
Оралда төтенше жағдай жарияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Дамеля Асылханова
13:35, Бүгін
Казахстан заявил 18 дзюдоистов на чемпионат Азии в Иордании
Конор Макгрегор
13:23, Бүгін
"Я попался": Макгрегор рассказал о своём алкоголизме после боя с Мейвезером
Экс-футболист &quot;Кайрата&quot; Аршавин не верит, что Испания победит Францию на ЧМ-2026
13:06, Бүгін
Экс-футболист "Кайрата" Аршавин не верит, что Испания победит Францию на ЧМ-2026
Рамазан Оразов
12:39, Бүгін
Рамазан Оразов не будет играть за "Елимай" два месяца: подробности
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: