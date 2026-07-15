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Оқиғалар

Павлодарда полицейлер мал мен ет өнімдерін тасымалдаған 5 мыңға жуық автокөлікті тексерді

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.07.2026 09:08 Фото: Zakon.kz
Павлодар облысында өткізілген "Мал ұрлығы" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында полицейлер мал мен ет өнімдерін тасымалдаған 4757 автокөлікті, мал және ет өнімдерін өткізетін 4237 сауда орнын, сондай-ақ 4647 шаруа қожалығын тексерді.

Тексеру барысында ветеринария саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасын бұзудың 171 фактісі анықталып, мал жаю қағидаларын бұзған 1347 мал иесі әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Мәселен, Аққулы ауданына қарасты Шабар ауылының маңынан қараусыз жүрген жылқылар анықталды. Мал жаю қағидаларын бұзғаны үшін ауыл шаруашылығы жануарларының иесі әкімшілік жауапкершілікке тартылды, – деді Павлодар облысы полиция департаменті криминалдық полиция басқармасы бастығының міндетін атқарушы Азат Кусаинов.

Өткізіліп жатқан жедел-профилактикалық іс-шара өңірдегі қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, мал шаруашылығы саласындағы құқық бұзушылықтардың алдын алуға және заңнама талаптарының сақталуын күшейтуге бағытталған.

Павлодар облысы полиция департаменті мал иелерін қауіпсіздік шараларын күшейтуге шақырады. Ведомствоның мәліметінше, мал ұрлығының басым бөлігі қараусыз жайылған әрі сәйкестендірілмеген малға қатысты жасалады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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