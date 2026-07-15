Өскеменде 8 млн теңгеден астам қарызы бар екі борышкер анықталды
Жүргізілген іздестіру іс-шараларының нәтижесінде көші-қон қызметінің қызметкерлері 61 жастағы әйелдің жүрген жерін анықтады. Ол 2025 жылдың наурыз айынан бері қала тұрғыны алдындағы 4 млн теңгеден астам берешегін өтемей келген.
Сонымен қатар полицейлер алимент төлеуден жалтарған 34 жастағы ер адамды да тапты. Ол екі кәмелетке толмаған баласын асырау жөніндегі міндетін ұзақ уақыт орындамаған. Соның салдарынан алимент бойынша берешегі 4 млн 200 мың теңгеге жеткен.
Азамат ақпан айынан бері іздеуде болған. Қазіргі таңда екі борышкерге қатысты қарызды өндіріп алу шараларын сот орындаушылары жүзеге асырады.
Жыл басынан бері Шығыс Қазақстан облысы полиция департаментінің қызметкерлері 50-ден астам борышкердің орналасқан жерін анықтады. Сот актілерін орындаудан жалтарған азаматтарды іздестіру жұмыстары тұрақты негізде жүргізілуде, – деді ШҚО ПД көші-қон қызметі басқармасының бастығы Ринат Шкибаев.
Шығыс Қазақстан облысы полиция департаменті сот актілерін орындау – әр азаматтың заңмен белгіленген міндеті екенін еске салады. Одан жалтарған жағдайда әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілік көзделген. Полицейлер азаматтарды міндеттемелерін уақытылы орындауға шақырады. Бұл – заң талаптарын сақтаудың ғана емес, өзге азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделеріне құрметпен қараудың да көрінісі