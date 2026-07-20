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Көлік іші +60°С-қа дейін қызады: ТЖМ қазақстандықтарға шұғыл ескерту жасады

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.07.2026 09:32 Фото: pexels
Бүгін, 2026 жылғы 20 шілдеде Қазақстанның Төтенше жағдайлар министрлігі азаматтарға шұғыл ескерту жасап, балаларды жабық автокөлікте қараусыз қалдырмауға шақырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның мәліметінше, жаз мезгілінде ауа температурасының жоғары болуына байланысты жабық автокөліктің іші небәрі бірнеше минуттың ішінде адам өміріне қауіпті деңгейге дейін қызып кетеді.

"Бұл балалардың өмірі мен денсаулығына елеулі қауіп төндіреді", – деп ескертті ҚР ТЖМ баспасөз қызметі.

Осыған байланысты министрлік ата-аналар мен жүргізушілерге мынадай қауіпсіздік шараларын сақтауға кеңес береді:

  • балаларды көлікте, тіпті бірнеше минутқа болса да, жалғыз қалдырмаңыз;
  • көліктен шығарда баланың өзіңізбен бірге екеніне міндетті түрде көз жеткізіңіз;
  • автокөлікті әрдайым құлыптап, кілтін балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз;
  • сәл ашық тұрған терезелердің өзі көлік ішінде қауіпсіз температураны қамтамасыз етпейтінін ұмытпаңыз;
  • егер жабық көлікте жалғыз қалған баланы байқасаңыз, дереу 112 нөміріне хабарлап, оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті шараларды қабылдаңыз.
"Сырттағы ауа температурасы +30...+35°С болғанның өзінде, автокөлік салоны небәрі 10–15 минут ішінде +50...+60°С-қа дейін қызуы мүмкін. Мұндай жағдайда баланың ағзасы тез қызып кетіп, ауыр зардаптарға әкелуі және өміріне қауіп төндіруі ықтимал", – деп мәлімдеді ҚР ТЖМ баспасөз қызметі.

Бұған дейін синоптиктер 2026 жылғы 20 шілдеде Қазақстанның бірқатар өңірінде +45°С-қа дейін аптап ыстық сақталатынын ескерткен болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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