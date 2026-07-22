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Оқиғалар

Қостанай облысында қауіпті маневр жасаған жүргізуші жауапқа тартылды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.07.2026 12:48 Фото: polisia.kz
20 шілде күні әлеуметтік желілерге жүргізілген мониторинг барысында полицейлер Lada Granta автокөлігінің жүргізушісі қарсы қозғалыс жолағына шығып, қарсы бағытта келе жатқан автокөлікпен соқтығысу қаупін тудырған бейнежазбаны анықтады.

Полиция қызметкерлері жүргізушіні жедел анықтап, оны қарсы қозғалыс жолағына шыққаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартты.

Полиция жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға, қауіпті маневрлер жасамауға және қалааралық жолдарда барынша мұқият болуға шақырады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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