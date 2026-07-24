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Оқиғалар

Ақтөбеде жол үстіндегі болмашы кикілжің адам ұрлығына себеп болды

Пешеходный переход, пешеходная зебра, дорожная зебра, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.07.2026 11:35 Фото: Zakon.kz
Ақтөбеде "102" арнасына бірнеше ер адамның бір азаматты күштеп автокөліктің жүксалғышына салып, белгісіз бағытқа алып кеткені туралы хабарлама түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақтөбе облысы ПД дерегіне сүйенсек, адамды ұрлау сәті оқиға орнынан өтіп бара жатқан автокөліктің бейнетіркегіші арқылы түсіріліп қалған. Бұл бейнежазба қылмыстың мән-жайын анықтау барысында полиция зерттеген негізгі дәлелдердің бірі болды.

"Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде полиция қызметкерлері арнайы мақсаттағы бөлімше жауынгерлерінің қолдауымен күдіктілер мінген Lexus автокөлігін тоқтатып, оларды ұстады. Алдын ала мәлімет бойынша, оқиғаға жол үстіндегі жанжал себеп болған. Жәбірленуші жаяу жүргіншілер өткелімен өтіп бара жатқанда жүргізушінің әрекетіне ескерту жасаған. Осыдан кейін олардың арасында сөзге келу орын алған. Кейін күдіктілер жәбірленушінің үйінің маңына келіп, оны күткен. Ер адам таксимен өз шаруасымен шыққан кезде олар көлікпен жолын бөгеп, таксиді тоқтатқан. Артынша жәбірленушіні күштеп көліктен шығарып, Lexus автокөлігінің жүксалғышына салып әкеткен". Ақтөбе облысы ПД

Полицейлердің мәліметінше, аталған факті бойынша адам ұрлау дерегімен сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Күдіктілер ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр.

Бұған дейін ІІМ жаңа медициналық тексеру ережелері туралы қауесеттен кейін жүргізушілерге үндеу жасағанын жазғанбыз.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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