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Оқиғалар

Қазақстандық әйел Ыстықкөл жағажайында жасөспірімге шабуыл жасады деп айыпталды

Каспийское море, Каспий, набережная Каспийского моря в Актау, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.07.2026 13:25 Фото: primeminister.kz
Ыстықкөл жағалауындағы Бостері ауылының жағажайында демалыс орнының аумағында жұмыс істейтін жергілікті кәмелетке толмаған қыздар мен Қазақстаннан барған демалушы әйел арасында жанжал шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Куәгерлердің айтуынша, қазақстандық әйел 14 жастағы қыздардың біріне шабуыл жасаған.

"Жәбірленушінің миы шайқалып, мұрны сынған. Қазір ол ауруханада ауыр жағдайда жатыр", – деп жазды оқиғаға қоғам назарын аударуға тырысқан жазба авторы.

Тағы бір куәгер жанжалдың неден басталғанын айтып берді. Оның сөзінше, жанжал қазақстандық әйел демалған жердің маңындағы қоқысқа байланысты туындаған. Әйел қыздардан қоқысты жинауды талап еткен. Жасөспірімдер оның талабын бірден орындағанымен, әйел сабырға келмей, оларға агрессия таныта берген.

Қырғызстан ІІМ Ыстықкөл облыстық ішкі істер басқармасының баспасөз қызметі әлеуметтік желіде жарияланған бейнежазбалардың біріне түсініктеме берді.

"Аталған дерек бойынша материал тіркеліп, сотқа дейінгі тексеру басталды", – делінген хабарламада.

Бұған дейін, 2026 жылғы 22 шілдеде туристер үшін жақсы жаңалық жарияланған еді: Қазақстан мен Қырғызстан шекарасындағы өткізу бекеттерінің жұмыс уақыты ұзартылды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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