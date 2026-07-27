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Оқиғалар

СҚО-да заңсыз темекі өнімдерінің ірі партиясы мен 180 литр спирт иісі бар сұйықтық тәркіленді

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.07.2026 14:48 Фото: Zakon.kz
Петропавл қаласында полиция қызметкерлері заңсыз сақталған темекі өнімдері мен спирт иісі бар сұйықтықты анықтады.

Өнімдердің акциздік таңбалары болмаған және көлемі өте көп болған. Заңсыз тауарлар тәркіленіп, олардың айналымына тосқауыл қойылды. Қаланың орталығындағы сауда үйлерінің бірінде орналасқан қойманы тексеру кезінде полиция қызметкерлері заңсыз сақталған темекі өнімдері мен спирт иісі бар сұйықтықты анықтады. Қойманы 54 жастағы қала тұрғыны жалға алғаны белгілі болды.

Тексеру барысында акциздік таңбасы жоқ шамамен 15 мың қорап темекі тәркіленді. Сондай-ақ 180 литр көлеміндегі спирт иісі бар сұйықтық салынған 36 бес литрлік ыдыс алынды.

Анықталған барлық өнім тәркіленді. Жиналған материалдар процестік шешім қабылдау үшін уәкілетті мемлекеттік органға жолданды. Жыл басынан бері Солтүстік Қазақстан облысында қоғамдық орындарда мас күйінде жүргені немесе қоғамдық орындарда алкогольдік ішімдіктер ішкені үшін 7018 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Алкоголь өнімдерін өткізу қағидаларын бұзғаны үшін – 152, алкоголь өнімдерін заңсыз өткізгені үшін – 166, этил спиртінің айналымы саласындағы заңнаманы бұзғаны үшін 4 құқық бұзушы жауапкершілікке тартылды.

Заңсыз айналымнан 7600 литрден астам алкоголь өнімдері тәркіленді. "Заң мен тәртіп" қағидатын іске асыру аясында темекі және алкоголь өнімдерінің заңсыз айналымын анықтау және оның жолын кесу жұмыстары жалғасып жатыр.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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