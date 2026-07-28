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Оқиғалар

Мас күйдегі қазақстандық танымал иномарканы иесімен бірге "ұрлап кеткен"

Мас күйдегі қазақстандық танымал иномарканы иесімен бірге &quot;ұрлап кеткен&quot;, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.07.2026 09:25 Сурет: бейнежазба скриншоты
Көкшетауда ер адам иесі көлік ішінде ұйықтап жатқанда темір тұлпарды ұрламақ болған. Бұл туралы 2026 жылғы 27 шілдеде Ақмола облысы Полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомтсво дерегіне сүйенсек, түнде дәмханада демалғаннан кейін Петропавлдың 26 жастағы тұрғыны мас күйінде біреудің Changan CS75 Plus көлігіне отырған.

Таң қаларлығы, бұл кезде көлік иесі алдыңғы жолаушылар орындығында ұйықтап жатқан.

Күдікті шамамен 10 метр жүрген, содан кейін көлікті патрульдік полиция батальонының қызметкерлері тоқтатқан.

"Осы факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Ер адамның іс-әрекеті "Ұрлау (айдап әкету) мақсатынсыз автокөлікті немесе өзге де көлік құралын заңсыз иемдену" бабы бойынша сараланады",- деп мәлімдеді полицейлер.

Бұған дейін Талдықорған маңында жол апаты болып үш адам таза тапқанын, тағы алтауы ауруханаға жеткізілгенін жазғанбыз.

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Ботагөз Ақиқат
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