Мемлекет басшысы Перу президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
Сурет: akorda.kz
2026 жылдың 28 шілдесінде Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Перу президентіне құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ресми ақпаратты Ақорданың баспасөз қызметі таратты.
Қасым-Жомарт Тоқаев Кейко Фухимориді Перу Президенті қызметіне кірісуімен және осы елдің ұлттық мейрамы – Тәуелсіздік күнімен құттықтады.
Мемлекет басшысы Президент Кейко Фухиморидің жауапты қызметіне табыс, ал Перу халқына құт-береке тіледі.
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