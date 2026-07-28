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Оқиғалар

Мемлекет басшысы Перу президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

Қасым-Жомарт Тоқаев Кейко Фухимориді Перу Президенті қызметіне кірісуімен және осы елдің ұлттық мейрамы – Тәуелсіздік күнімен құттықтады. Мемлекет басшысы Президент Кейко Фухиморидің жауапты қызметіне табыс, ал Перу халқына құт-береке тіледі., сурет - Zakon.kz жаңалық 28.07.2026 16:01 Сурет: akorda.kz
2026 жылдың 28 шілдесінде Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Перу президентіне құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресми ақпаратты Ақорданың баспасөз қызметі таратты.

Қасым-Жомарт Тоқаев Кейко Фухимориді Перу Президенті қызметіне кірісуімен және осы елдің ұлттық мейрамы – Тәуелсіздік күнімен құттықтады.

Мемлекет басшысы Президент Кейко Фухиморидің жауапты қызметіне табыс, ал Перу халқына құт-береке тіледі.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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